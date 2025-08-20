Durante el gobierno de Lacalle, en el año 2023 el Ministerio de Defensa de seis botes inflables semirrígidos por parte de la Armada Nacional de Uruguay ha generado una grave controversia. Los botes, adquiridos en una licitación abreviada en 2023 por un valor de 15.000 dólares cada uno, se encuentran fuera de servicio debido a serios defectos que ponen en riesgo la seguridad del personal, según informes internos.
Apenas flotan
Botes comprados por gobierno de Lacalle Pou "hacen agua" y "son un peligro" según la Armada
Los botes inflables comprados durante el mandato de Lacalle Pou no se pueden usar porque les entra agua y tienen problemas de flotabilidad.