Política Lacalle Pou | botes | Armada

Apenas flotan

Botes comprados por gobierno de Lacalle Pou "hacen agua" y "son un peligro" según la Armada

Los botes inflables comprados durante el mandato de Lacalle Pou no se pueden usar porque les entra agua y tienen problemas de flotabilidad.

Durante el gobierno de Lacalle, en el año 2023 el Ministerio de Defensa de seis botes inflables semirrígidos por parte de la Armada Nacional de Uruguay ha generado una grave controversia. Los botes, adquiridos en una licitación abreviada en 2023 por un valor de 15.000 dólares cada uno, se encuentran fuera de servicio debido a serios defectos que ponen en riesgo la seguridad del personal, según informes internos.

La situación salió a la luz el 1° de marzo de 2025 durante la misión de vigilancia en el Río de la Plata por la asunción del presidente Yamandú Orsi. Un bote asignado al buque ROU 23 Maldonado falló catastróficamente durante su primera salida al mar, obligando a los tripulantes a lidiar con el ingreso de agua y problemas de flotabilidad en condiciones de viento moderado, según informó Telemundo.

El comandante del buque elaboró un informe categórico, detallando que el bote no cumple con al menos seis de las 30 condiciones establecidas en el pliego de la licitación. Entre las deficiencias más críticas se encuentran la incapacidad del bote para navegar correctamente en condiciones de oleaje y la falta de potencia del motor, que no logra mover la carga declarada de 1.400 kilos. El informe concluye que navegar en este bote es un peligro, de acuerdo a lo consignado por el citado medio.

Reclamos de empresas y contexto de la licitación

El incidente en el Río de la Plata no es un caso aislado. Según el informe del comandante, los otros cinco botes adquiridos en la misma licitación también están fuera de servicio por presentar los mismos problemas. Esto confirma las advertencias de una empresa uruguaya que perdió la licitación.

Según el informe periodístico mencionado, esta compañía ya se había quejado formalmente ante el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, en octubre de 2024, alertando que la decisión de comprar los botes a una empresa extranjera podría "poner en riesgo al personal que los opera" debido a "problemas de calidad" y "pérdida de flotabilidad." La empresa que ganó la licitación es una compañía brasileña que, según la denunciante, incluso intentó que su competidora uruguaya reparara los botes defectuosos a cambio de ser su representante en Brasil.

