Botes comprados por gobierno de Lacalle Pou "hacen agua" y "son un peligro" según la Armada

Reclamos de empresas y contexto de la licitación

El incidente en el Río de la Plata no es un caso aislado. Según el informe del comandante, los otros cinco botes adquiridos en la misma licitación también están fuera de servicio por presentar los mismos problemas. Esto confirma las advertencias de una empresa uruguaya que perdió la licitación.

Según el informe periodístico mencionado, esta compañía ya se había quejado formalmente ante el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, en octubre de 2024, alertando que la decisión de comprar los botes a una empresa extranjera podría "poner en riesgo al personal que los opera" debido a "problemas de calidad" y "pérdida de flotabilidad." La empresa que ganó la licitación es una compañía brasileña que, según la denunciante, incluso intentó que su competidora uruguaya reparara los botes defectuosos a cambio de ser su representante en Brasil.