El anuncio del ministro de Economía, Gabriel Oddone, cayó como un balde de agua fría a los miles de consumidores uruguayos que, hartos de los sobreprecios y del elevado costo de vida del país, habían encontrado una vía económica y variada para comprar por Internet, principalmente a China. En mayo se contabilizaron más de 200 mil paquetes.
Tributos selectivos
Oddone se niega a gravar al 1% más rico pero aumenta los impuestos al restante 99%
Las últimas horas fueron toda una declaración de intenciones de Oddone: contrario a gravar a los ricos, aumenta impuesto a las compras en el exterior (especialmente en China) pero exceptúa a EEUU por el TIFA.