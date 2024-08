Botana dijo que Gómez volvió a Fiscalía "para cumplir su misión política"

Con respecto a por qué el Parlamento no se pone de acuerdo para designar un nuevo fiscal de Corte, Botana respondió que es el Frente Amplio el que "se ve beneficiado por la acción de Gómez y que no tiene espíritu republicano, no va a dar jamás la mayoría".

"Es el Frente Amplio el que no da la mayoría para cambiar el fiscal, no es que no haya acuerdo”, agregó Botana.

El regreso de Juan Gómez

Gómez regresó a sus labores en la Fiscalía a mediados de julio luego de estar siete meses con licencia médica tras padecer un quebranto de salud en diciembre del 2023.

Durante el tiempo en que estuvo alejado el cargo había sido ocupado por la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero.