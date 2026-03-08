Botinelli: "El mayor problema que tiene la política exterior del gobierno es con los frenteamplistas"

Gobierno y frenteamplistas

Consideró curioso que oficialmente el FA se manifieste con resoluciones que en líneas generales son contrarias a las del gobierno. "Incluso, en el Senado, las posiciones de la bancada, como la declaración que acaba de salir sobre el bloqueo de Cuba, no tienen el tono del Ejecutivo. Hay una disociación. Uruguay no está exhibiendo seriedad en este momento", expresó.

"El gobierno y el partido de gobierno pueden discrepar cuando hay fisuras, por ejemplo en Bolivia, cuando el partido de Evo Morales lleva a Luis Arce a presidente y se pelean entre ellos. Eso es un cosa, pero que el partido que te sostiene y te llevó al poder, que sigue siendo oficialista, diga cosas distintas tiene dos interpretaciones. O hay una dualidad de criterio o hay un juego: que el gobierno juegue tranquilo hacia el exterior y esto es para amansar a las fieras", recalcó.