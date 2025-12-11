Brasil convocó próxima cumbre del Mercosur en la que se podría sellar acuerdo con la UE

El gobierno de Brasil, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, confirmó este jueves que la próxima cumbre del bloque sudamericano será celebrada el próximo 20 de diciembre en la ciudad de Foz do Iguaçu, en la triple frontera del país con Argentina y Paraguay.
Acuerdo con la UE como objetivo principal
La fecha y lugar de la próxima cumbre del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión).
La misma había estado en duda hasta ahora, en parte por la posibilidad de que durante la cita presidencial sea firmado el acuerdo comercial que el Mercosur negocia desde hace 25 años con la Unión Europea (UE).
La firma del tratado depende de una decisión de las autoridades europeas, que aún deben vencer la resistencia de un grupo de países liderados por Francia y tienen previsto concluir sus deliberaciones sobre el asunto la semana próxima, antes de la cumbre del Mercosur, que, desde hace meses asegura que "está listo" para firmar con la UE y que la última palabra está ahora en manos de los países europeos.
Avances para la firma del tratado
Por su parte, a fin de facilitar la firma del acuerdo, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó esta semana unas nuevas cláusulas para darles garantías a los agricultores comunitarios, que aún debe ser votada por el pleno de la cámara legislativa.
Las nuevas medidas plantean activar una investigación por parte del Ejecutivo comunitario en caso de que las importaciones de productos agropecuarios suban 5% por encima de la media de los tres años anteriores, o si los precios son 5% más baratos que los productos europeos.
Si esas cláusulas fueran aprobadas, ambos bloques consideran que el acuerdo con el Mercosur puede ser firmado el 20 de diciembre.