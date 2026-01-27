Brenta cruzó a Javier García: "Nos dejaron un país más endeudado"

En ese marco, el legislador frenteamplista indicó que el nuevo gobierno debió asumir con dificultades económicas. Explicó que se recibió “un país más endeudado de lo que ya estaba, con un déficit fiscal que fue igual al del 2019, que criticaron duramente en ese año”.

Un país endeudado

Brenta también aclaró que los impuestos definidos apuntan a un sector determinado. “Recibimos un país endeudado y hemos recurrido a aplicarles impuestos al capital”, sostuvo, en referencia a las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

El senador responsabilizó a dirigentes del anterior gobierno por lo que denominó una “herencia política” y mencionó situaciones que, a su entender, complejizan el escenario actual. “Nos dejó de regalo todo este fenómeno de Cardama y toda esta situación extremadamente compleja que tenemos que resolver”, señaló.

Consultado sobre si las medidas fiscales buscan mejorar el déficit, Brenta respondió que “apuntan a mejorar la disponibilidad presupuestal y también mejorar el déficit fiscal”.

Finalmente, el legislador afirmó que la orientación del Frente Amplio se mantiene en este período. “Que justo que los que tenemos ingresos más altos colaboremos más”, concluyó.