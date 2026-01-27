Nacional: el héroe de las finales en la puerta de salida

En la segunda final, todos pensábamos que con los rendimientos de Ebere Y Carneiro en la primera final iba a repetir equipo y otra vez sorprendió y volvió a colocar como titulares a Gómez y el Diente López junto a Gonzalo Carneiro.

Ya tiene el equipo

El pasado sábado luego de la victoria frente a Deportes Concepción en el Gran Parque Central, el entrenador confirmó (sin dar nombres) que ya tiene el equipo trabajado para la final.

Puertas para afuera hay unas cuantas dudas. Primero, juega Oliva de titular. Segundo el colombiano Patiño va de arranque y como arma el ataque para clásico.

Serán titulares Gómez-López y los pondrá junto a Carneiro en ofensiva. O colocará a Maxi Silvera de arranque, lo que alimentaría el morbo de ver al delantero jugando su primer partido oficial, de titular y frente a Peñarol.

Ebere con gran chance de salir

En las últimas horas surgió una noticia que sacudió la interna de Nacional. Luego de varias idas y vueltas, el nigeriano Christian Ebere terminó arreglando su continuidad, pero en las últimas horas surgieron un par de ofertas del exterior y seguramente el nigeriano deje el equipo tricolor.

Los tricolores tienen un 30% de la ficha, mientras Plaza de Colonia tiene el restante 70%. Plaza si o si lo quiere vender. Hay una oferta de Argentina (San Lorenzo) y otra de Arabia que llevarían a que el jugador saliera ahora y no estaría en el partido clásico del próximo domingo. Si avanzan en estos días las negociaciones, no arriesgarán al nigeriano en el clásico.

Se acerca Cándido

El lateral izquierdo Camilo Cándido está muy cerca de ser jugador de Nacional. Se avanzó mucho en su salida de Cruz Azul de México y el futbolista estaría llegando sobre el fin de semana para incorporarse al tricolor.