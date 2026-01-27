Nacional: el héroe de las finales en la puerta de salida

A días de la final por la Supercopa, el técnico de Nacional Jadson Viera se encierra en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para definir el once inicial para el clásico del domingo por la final de la Supercopa Uruguaya.
Si bien hace poco que Viera es el entrenador de Nacional, sabemos que es un técnico "bicho". Ya encaró dos clásicos con sorpresas, uno más que el orto, pero veremos que prepara el técnico para este domingo.
En el primer clásico que dirigió fue la primer final por el campeonato Uruguayo pasado y sorprendió a todos en el Campeón del Siglo. Cuando todos pensábamos que la dupla de ataque iba a ser Maxi Gómez con el Diente López, Viera sorprendió con Ebere y Carneiro. Esto hizo que Nacional hiciera un primer tiempo a la perfección y se fuera al descanso ganando por 2 a 1.
En la segunda final, todos pensábamos que con los rendimientos de Ebere Y Carneiro en la primera final iba a repetir equipo y otra vez sorprendió y volvió a colocar como titulares a Gómez y el Diente López junto a Gonzalo Carneiro.
Ya tiene el equipo
El pasado sábado luego de la victoria frente a Deportes Concepción en el Gran Parque Central, el entrenador confirmó (sin dar nombres) que ya tiene el equipo trabajado para la final.
Puertas para afuera hay unas cuantas dudas. Primero, juega Oliva de titular. Segundo el colombiano Patiño va de arranque y como arma el ataque para clásico.
Serán titulares Gómez-López y los pondrá junto a Carneiro en ofensiva. O colocará a Maxi Silvera de arranque, lo que alimentaría el morbo de ver al delantero jugando su primer partido oficial, de titular y frente a Peñarol.
Ebere con gran chance de salir
En las últimas horas surgió una noticia que sacudió la interna de Nacional. Luego de varias idas y vueltas, el nigeriano Christian Ebere terminó arreglando su continuidad, pero en las últimas horas surgieron un par de ofertas del exterior y seguramente el nigeriano deje el equipo tricolor.
Los tricolores tienen un 30% de la ficha, mientras Plaza de Colonia tiene el restante 70%. Plaza si o si lo quiere vender. Hay una oferta de Argentina (San Lorenzo) y otra de Arabia que llevarían a que el jugador saliera ahora y no estaría en el partido clásico del próximo domingo. Si avanzan en estos días las negociaciones, no arriesgarán al nigeriano en el clásico.
Se acerca Cándido
El lateral izquierdo Camilo Cándido está muy cerca de ser jugador de Nacional. Se avanzó mucho en su salida de Cruz Azul de México y el futbolista estaría llegando sobre el fin de semana para incorporarse al tricolor.