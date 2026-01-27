Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Reclamo

El agro exige al gobierno cambios ante el atraso cambiario

Las gremiales exigen “un golpe de timón antes que sea tarde” y reclaman medidas inmediatas para evitar un deterioro mayor de la actividad productiva.

El agro reclama soluciones urgentes.

El agro reclama soluciones urgentes.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las gremiales agropecuarias del litoral difundieron un comunicado en el que realizan un llamado "urgente" al gobierno, advirtiendo que la combinación de atraso cambiario, suba de costos internos y caída de precios internacionales está dejando al sector agroexportador en una situación crítica, con márgenes cada vez más estrechos y números que, aseguran, ya no cierran.

La Asociación Agropecuaria de Salto, la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, la Liga del Trabajo de Guichón, la Sociedad Rural de Río Negro y la Asociación Rural de Soriano firmaron el escrito, fechado el 25 de enero, en la que cuestionan el actual rumbo económico y reclaman medidas inmediatas para evitar un deterioro mayor de la actividad productiva.

En el documento, las gremiales, que contaron con el respaldo de la Federación Rural, señalan que el sector agroexportador, que comercializa su producción en dólares, “no puede seguir bancando los modelos económicos basados primero que nada en déficit fiscal y desorden de cuentas públicas, para después querer convencernos que con un nivel de inflación controlado estamos bien”. En ese sentido, sentenciaron: “No estamos bien”.

Perdida de competitividad

Los dirigentes rurales advierten que la mayoría de los productos que venden atraviesan un contexto de precios bajos en un país que definen como “endémicamente caro”, lo que agrava la pérdida de competitividad. Según plantean, si el dólar se deprecia un 20% y los costos en pesos uruguayos aumentan entre 5% y 8%, “los números no dan”.

El comunicado también rechaza los discursos que plantean cambios estructurales de largo plazo como única respuesta. “Ya no aceptamos los discursos de un cambio de matriz económica, de que hay que pesificar la economía o de que es un proceso lento”, afirman, subrayando que la urgencia "es ahora" y no admite más demoras.

Las gremiales describen lo que denominan “la tormenta perfecta” al referirse a los ajustes de tarifas públicas a comienzos de año, aumentos salariales acordados y retroactivos, pagos de aguinaldos y licencias, el primer cuatrimestre del BPS, valores elevados de patentes, próximos vencimientos de contribuciones rurales y un déficit hídrico marcado desde Río Negro hacia el sur del país.

Ante este escenario, exigen “un golpe de timón antes que sea tarde”. Si bien aclaran que no son economistas, sostienen que los cambios deben generar efectos inmediatos, ya sea a través de un mejor valor del dólar, una baja significativa de los combustibles y las energías, o una reducción de las alícuotas impositivas que gravan al sector.

El comunicado cierra con una advertencia política y económica: “El país necesita al agro como motor del desarrollo. ¿Hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones?”. Y concluye: “No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar