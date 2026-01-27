Más de 100 empresarios con Orsi a China y se firmarán una decena de acuerdos

"Las principales cámaras empresariales están todas representadas y van a estar participando de nuestros seminarios y la ronda de negocios que estamos organizando tanto en Beijing como en Shangái", dijo.

Reunión en Torre Ejecutiva

Este lunes en la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi se reunió con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) para intercambiar sobre el viaje que una nutrida delegación gubernamental, empresarial y sindical realizará a China entre el 1° de febrero y el 8 de febrero. Cardona formará parte de la delegación, no así Oddone; en su lugar asistirá el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.

Empresas de rubros variados —agropecuario, logística, servicios, industria— confirmaron su participación acompañando la visita oficial, según informó el lunes a Radio Carve la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

Durante la visita se firmarán más de una decena de acuerdos con el país asiático en distintas materias. Todavía no se conoce la cantidad exacta de acuerdos porque en estos días se están cerrando los textos finales; la mayoría están relacionados con educación y cooperación.

Si bien la agenda presidencial todavía no está cerrada —este martes está prevista una reunión en la cancillería con representantes chinos para afinar detalles—, sí está confirmado que Orsi será recibido por el presidente Xi Jinping en Pekín, y que en la segunda parte de la visita, en Shanghái, dará un discurso ante empresarios chinos.

Además, está previsto que Orsi se reúna con autoridades del Partido Comunista de China y que visite la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín, donde el expresidente José Mujica plantó un árbol durante una visita oficial, en 2013.