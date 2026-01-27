Peñarol cerraría esta semana un extremo y un volante mixto

Peñarol vivirá una semana decisiva pensando en la final de la Supercopa Uruguaya y buscando cerrar cuanto antes el plantel para la temporada 2026. El técnico Diego Aguirre le apunta a Nacional y tratará poner el mejor equipo disponible el próximo domingo a la hora 20 en el Centenario.
El entrenador tiene algunas dificultades. Por ejemplo no contará con Abel Hernández y Maximiliano Olivera lesionados y con Lucas Hernández en recuperación.
Pero lo que más preocupa en el carbonero es la situación de Nehuel Herrera. El zaguero de 21 años superó la lesión que sufrió en el hombro en el clásico del 23 de noviembre en el Campeón del Siglo, pero en el inicio de la pretemporada 2026 tuvo una contractura que le ha impedido estar en los amistosos que disputó el mirasol h asta el momento durante la pretemporada.
Al futbolista se lo cuidó durante todos estos días en los que trabajó de manera diferenciada y en la pasada jornada, en el inicio de la semana de entrenamientos de Peñarol, ya se sumó a la par de sus compañeros para encarar una semana clave.
Así las cosas, Herrera seguramente sea titular el próximo domingo, pero está claro, lo hará sin fútbol.
Un volante mixto y un extremo
Con el clásico a la vista, la dirigencia sigue trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2026. El tiempo apremia, ya el domingo en la final de la Supercopa y el otro fin de semana arranca el Torneo Apertura.
Desde Peñarol se anuncia que esta semana seguramente habrá dos nuevas incorporaciones. Lo primero un extremo extranjero que sería anunciado en las próximas horas. Lo diferente, es que también contratará un volante mixto, pero en este caso es un jugador uruguayo que estaba en el exterior. Si bien no salieron nombres a la luz, serían jugadores importantes para el entrenador.
Luego de cerrar estas dos incorporaciones, Peñarol buscará otro jugador por banda para ir cerrando lo que será el plantel para afrontar el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores de América.