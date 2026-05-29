Brenta sobre investigadora de Cardama: "La oposición intenta alterar el orden de la comisión"

El senador del Frente Amplio (FA) , Eduardo Brenta, aseguró que la comisión investigadora parlamentaria que analiza el caso Cardama continúa avanzando en la etapa centrada en el proceso de compra de las patrulleras oceánicas, aunque cada nueva novedad vinculada al expediente genera debates sobre el rumbo de las actuaciones.
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Entrevistado en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas, Brenta explicó que la reciente decisión de la empresa Cardama de presentar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo llevó a la oposición a solicitar la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional. Sin embargo, señaló que la mayoría oficialista rechazó esa posibilidad por entender que no corresponde al momento actual de trabajo de la comisión.
Etapas de trabajo de la comisión
Según recordó, desde el inicio se acordó dividir la investigación en tres bloques temáticos. El primero abarca el período inicial de los gobiernos frenteamplistas; el segundo se concentra en el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas; y el tercero aborda la rescisión del contrato.
“No estábamos dispuestos a convocar a la ministra, porque la ministra está comprendida en el último bloque que tiene que ver con el proceso de rescisión del contrato”, afirmó. En ese sentido, remarcó que esa etapa está vinculada a los hechos posteriores a la detección de irregularidades en las garantías presentadas por la empresa.
Brenta sostuvo que la rescisión ocurrió “luego de que se comprobara que las garantías eran falsas, que es la denuncia que hoy está planteada frente a la Justicia”.
Por otro lado, el legislador sostuvo que las discusiones sobre el alcance de la investigación son frecuentes y que tienen un objetivo claro. “En cada oportunidad tenemos siempre un debate previo que tiene que ver con alguno de estos temas de alterar el funcionamiento o el orden de la comisión”, indicó.
Declaraciones de mandos de la Armada
Actualmente, la comisión se encuentra abocada a reconstruir cómo se tomó la decisión de adjudicar la construcción de las patrulleras al astillero español Cardama durante la administración anterior.
En ese marco, ya comparecieron el entonces comandante en jefe de la Armada, el contralmirante Wilson, y el contralmirante Musso, quien se había manifestado contrario a la elección del astillero finalmente seleccionado.
Brenta destacó que Musso incluso solicitó pasar a retiro tras la resolución adoptada. “El mismo solicitó, en la medida que se adjudicó a Cardama, su pase a retiro y pasó a retiro efectivamente por estar en contra de esta decisión de la Armada Nacional”, señaló.
La próxima instancia de la comisión, prevista para el lunes, incluirá la comparecencia de otros cuatro contralmirantes que participaron en la reunión donde se analizaron las distintas ofertas.
De acuerdo con el senador, en aquella votación tres almirantes respaldaron la propuesta de Cardama, mientras que otros cuatro se inclinaron por diferentes alternativas o se abstuvieron.
No obstante, Brenta destacó que, durante su comparecencia, Wilson sostuvo que la opinión de aquella junta de almirantes no tenía carácter vinculante y que, independientemente de las posiciones expresadas, él ya había resuelto recomendar a Cardama ante las autoridades políticas.
“Él iba a recomendar el astillero Cardama porque estaba convencido de que de las ofertas presentadas era la mejor”, relató el legislador.
Asimismo, recordó que el exjefe de la Armada manifestó que su preferencia original era una propuesta presentada por la empresa Hyundai durante la primera licitación, que finalmente fue declarada desierta por razones económicas. Una vez descartada esa opción, agregó Brenta, Wilson entendió que la oferta de Cardama era la más conveniente entre las que permanecían en competencia y así se lo comunicó al entonces ministro de Defensa.