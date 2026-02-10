Brenta rechazó que se esté llevando a cabo una negociación para el traslado de Fernández Albín

"Hemos escuchado que se ha dado a entender que hay una negociación. Esa negociación la queremos rechazar, no hay ninguna negociación entre el Ministerio del Interior y un grupo de personas privadas de libertad que está promoviendo una huelga de hambre para trasladar a un recluso importante como Fernández Albín, mano derecha de Marset al Penal de Libertad", dijo Brenta en rueda de prensa.

El legislador de la Vertiente Artiguista manifestó que quiere dejar "bien claro" que no hay "ninguna clase de negociación", y recordó que fue el actual gobierno el que capturó al narco: "Fernández Albín va a permanecer en la condiciones de seguridad que exige su peligrosidad", subrayó.

Brenta consideró que es "extremadamente grave" que se sugiera la posibilidad de que haya una negociación en este caso.

La carta de los privados de libertad pidiendo el traslado de Fernández Albín

Privados de libertad de la unidad 25 de máxima seguridad, ubicada en el Comcar, iniciaron un ayuno en reclamo de mejores condiciones de reclusión y el traslado a esa cárcel del complejo de Luis Fernando Fernández Albín. “Tenemos certeza de que se le vulneran algunos de los derechos que le corresponden como privado de libertad”, afirman en una carta pública.

Reclaman se corten las medidas de reclusión de Fernández Albín y que sea trasladado a la unidad 25. Por su parte, Subrayado (Canal 10) informó que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) monitorean la situación para evitar el riesgo de un posible motín y derivaciones fuera de las cárceles en el territorio donde opera la banda de Los Albín.

A través de una carta manuscrita, los reclusos indican su “apoyo al compañero” Fernández Albín con “un ayuno de manera voluntaria y pacífica”. “Tenemos certeza de que se le vulneran algunos de los derechos que le corresponden como privado de libertad”, indica el texto que circula por las redes sociales.