Cabildo Abierto no llega a las firmas necesarias para habilitar el plebiscito sobre la deuda

Las 322.928 firmas presentadas por Cabildo Abierto ante la Corte Electoral el 7 de octubre del año pasado no fueron suficientes para habilitar el plebiscito para reformar la Constitución y regular la usura, según publica este miércoles El Observador. Si bien la Corte Electoral todavía no finalizó el trabajo de validación de firmas, las que quedan por analizar –aunque todas sean válidas– no alcanzan para llegar al mínimo del 10% del padrón electoral (272.288) necesario para habilitar una instancia de estas características.