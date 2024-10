Perrone no lo descarta

En la misma línea se manifestó Álvaro Perrone. En declaraciones a La Diaria, confirmó que salir de la coalición no es algo que se esté “manejando orgánicamente”. No obstante, apuntó que “hay que ver cómo quedan las fuerzas representadas en octubre”. Eñ doítadp caboñdante agregó que “es una posibilidad trabajar solos desde el Legislativo y ver las políticas que se pueden impulsar teniendo coherencia con las propuestas de Cabildo Abierto”. “No hay definición ninguna, pero no se descarta nada”, al igual que el senador Domenech. “Esta va a ser una decisión del futuro según la fuerza electoral y lo que decida Manini, que es nuestro líder”, concluyó.