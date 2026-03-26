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Política

nueva encuesta

Cae la aprobación a la gestión de Bergara y se ubica en el 29%

Una encuesta de la consultora Cifra revela que la desaprobación a la gestión del intendente Mario Bergara trepa al 52%.

Bergara no la tiene fácil.

Bergara no la tiene fácil.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La gestión del intendente de Montevideo, Mareo Bergara, no tiene buena imagen. Una encuesta dada a conocer este jueves indica que el 52% de los montevideanos la desaprueba mientras que el 29% aprueba. Respecto a la anterior medición, la desaprobación pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero. Y la aprobación cayó de 41% a 29%.

Una encuesta de Cifra, dada a conocer este jueves por Telemundo (Canal 12), realizada entre el 18 y el 28 de febrero, indica que más de la mitad de los montevideanos, el 52%, desaprueba la gestión de Bergara al frente de la comuna, frente a un 29% que aprueba,

Del estudio surge que un 11% no aprueba ni desaprueba y otro 8% no opina.

Respecto a la última medición de Cifra, la desaprobación de la gestión del intendente pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero. Y la aprobación cayó de 41% a 29%.

En este panorama, Cifra concluye que 39% de los frenteamplistas aprueba la gestión y 40% la desaprueba. Entre los votantes de la coalición, en tanto, 73% desaprueba la gestión y 15% la aprueba.

Respecto a las personas que votaron en blanco o anulado en las pasadas elecciones, 45% desaprueba la gestión de Bergara y 30% la aprueba.

Menos frenteamplistas apoyan gestión

Según el análisis de la consultora, "la caída de los juicios positivos en estos últimos meses se debe sobre todo a que muchos menos frenteamplistas aprueban su gestión hoy que en noviembre".

Agrega que, a diferencia del presidente Yamandú Orsi (que recibe una evaluación positiva de la mayoría de los frenteamplistas), "solo 39% de los montevideanos frenteamplistas aprueba la gestión de Bergara en la intendencia".

Por todas estas razones concluye Cifra que el intendente "no la tiene fácil".

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