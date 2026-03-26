La gestión del intendente de Montevideo, Mareo Bergara, no tiene buena imagen. Una encuesta dada a conocer este jueves indica que el 52% de los montevideanos la desaprueba mientras que el 29% aprueba. Respecto a la anterior medición, la desaprobación pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero. Y la aprobación cayó de 41% a 29%.
nueva encuesta
Cae la aprobación a la gestión de Bergara y se ubica en el 29%
Una encuesta de la consultora Cifra revela que la desaprobación a la gestión del intendente Mario Bergara trepa al 52%.