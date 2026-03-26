Cae la aprobación a la gestión de Bergara y se ubica en el 29%

Respecto a la última medición de Cifra, la desaprobación de la gestión del intendente pasó de 39% en noviembre a 52% en febrero. Y la aprobación cayó de 41% a 29%.

En este panorama, Cifra concluye que 39% de los frenteamplistas aprueba la gestión y 40% la desaprueba. Entre los votantes de la coalición, en tanto, 73% desaprueba la gestión y 15% la aprueba.

Respecto a las personas que votaron en blanco o anulado en las pasadas elecciones, 45% desaprueba la gestión de Bergara y 30% la aprueba.

Menos frenteamplistas apoyan gestión

Según el análisis de la consultora, "la caída de los juicios positivos en estos últimos meses se debe sobre todo a que muchos menos frenteamplistas aprueban su gestión hoy que en noviembre".

Agrega que, a diferencia del presidente Yamandú Orsi (que recibe una evaluación positiva de la mayoría de los frenteamplistas), "solo 39% de los montevideanos frenteamplistas aprueba la gestión de Bergara en la intendencia".

Por todas estas razones concluye Cifra que el intendente "no la tiene fácil".