Cae la intención de voto hacia el Partido Nacional mientras crece el Frente Amplio

Por su parte el FA tiene un aumento del 4,6%.

Voto a voto

“Los resultados marcan que más de 1 de cada 10 personas encuestadas manifestó haber modificado su intención de voto tras las elecciones internas”, indica la consultora. Consultadas estas personas casi la mitad (el 48,3%) señaló que votaba al Partido Nacional y ahora no lo votará. En tanto, el 14,9% señaló que votaba al Frente Amplio y ya no lo votará. Por otra parte, el 7,5% manifiesta que prefería a otro partido y ya no lo votará, mientras que el 5% dijo votar al Partido Colorado y ya no lo hará, señala.

Ante un escenario hipotético de segunda vuelta, agrega Nómade, la fórmula del Frente Amplio triunfaría, con el apoyo de más de la mitad de la población. La fórmula nacionalista obtendría el 34,2% de los apoyos.