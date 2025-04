Cairo no renuncia y la oposición se encamina a interpelarla

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, dijo que va a "tener que solucionar" y regularizará la situación de las construcciones que tiene en Pajas Blancas, tras conocerse que no había declarado edificación, tras construir en un terreno baldío y no pagar la contribución que le correspondería. La jerarca sostuvo que habló con el presidente de la República Yamandú Orsi y que no renunciará al cargo.