Caja de Profesionales: contadores rechazan proyecto del Ejecutivo

El proyecto establece, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo gravamen para los jubilados y aportes económicos del Estado desde Rentas Generales que sólo en el transcurso de este año serán equivalentes a 110 millones de pesos por mes.

El Colegio presentará al Parlamento algunas posibles soluciones que no atentan contra la equidad ni contra el bolsillo de los pasivos y activos.

En la resolución de la asamblea extraordinaria, el CCEAU afirma que el proyecto presentado por el actual gobierno “no atiende las causas de la crisis” que atraviesa la CJPPU, cuyas reservas de capital darían hasta mitad de año.

Las principales causas de la crisis

Según el colectivo de contadores y economistas, “la principal causa de la crisis se encuentra en la cantidad de profesionales que mediante declaración de no ejercicio no realizan aportes a la caja”. Al respecto, la CJPPU contabilizó en la memoria del año pasado 109.719 declaraciones de no ejercicio, que corresponde a 63% del total de profesonales universitarios.