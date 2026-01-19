Caja de Profesionales: integrante del directorio pedirá anular la resolución de "sueldos"

Sorpresa y pedido de destitución

La noticia de que el actual directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) aprobó (con cuatro votos positivos y dos negativos) una partida de aproximadamente 131.500 pesos por mes para cada director, "con carácter optativo y de percepción voluntaria", armó un gran revuelo. Son varios los políticos de la oposición que públicamente le pidieron al gobierno la destitución de los dos directores designados por el Poder Ejecutivo, que votaron a favor: María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.

A su vez, este domingo, Blauco Rodríguez, integrante del directorio –que no estuvo presente en la votación–, señaló en su cuenta de X que el jueves pedirá “la nulidad de la votación de ‘sueldos’ por los cuatro integrantes del directorio, dado que fue contra el propio reglamento vigente del directorio de la CJPPU”, específicamente, su artículo 20. Allí se establece: “Los miembros del directorio no podrán intervenir en la discusión ni en la votación de ningún asunto en el que tengan interés personal, dejando constancia de tal situación y retirándose de sala mientras dure la consideración y resolución del asunto”.

Cargos honorarios

En tanto, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que subrayó que el cargo de los integrantes del próximo directorio de la CJPPU será honorario, según lo dispuesto en el artículo 15 (inciso 4) de la Ley 17.738, en la redacción dada por el artículo 289 de la Ley 20.130. “La aplicación de las normas no es opcional para los ciudadanos y menos para aquellos que ocupan funciones en representación de sus electores”, se agregó en el comunicado. Por lo tanto, el directorio del CAU considera “indispensable la revocación inmediata de la resolución”.

A su vez, la Asociación de Afiliados a la CJPPU emitió un comunicado en el que señaló que el nuevo directorio de la caja aún no ha sido proclamado por la Corte Electoral, “instancia que se encuentra prevista para el 28 de enero”, por lo tanto, la resolución vinculada a la partida indemnizatoria para los cargos de director “fue adoptada por el directorio saliente, previo a la proclamación de las nuevas autoridades”. En el comunicado deslindaron “toda responsabilidad del representante electo por los jubilados, quien no sólo no ha asumido su cargo, sino que además no participó de dicha votación”.