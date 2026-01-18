Gran tristeza provocó en la comunidad de San Carlos la muerte de tres miembros de una familia. El trágico hecho se produjo este fin de semana en la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha, donde dos personas mayores y un adolescente de San Carlos perdieron la vida. El hecho ocurrió cuando un adolescente se arrojó al agua en una zona donde el desagote de la laguna se encontraba abierto.
Profunda tristeza en San Carlos por la muerte de tres miembros de una familia ahogados en Rocha
