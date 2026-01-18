Profunda tristeza en San Carlos por la muerte de tres miembros de una familia ahogados en Rocha

Tercera muerte

Con el correr de las horas, las autoridades lograron extraer de las aguas los cuerpos sin vida de Valentino Nicolás Rodríguez Calero, de 14 años, y de su padre, Alejandro Nicolás Rodríguez Cedrés, de 40 años. Restaba localizar el cuerpo de una tercera persona, familiar de las víctimas, que finalmente fue encontrado en la mañana de este domingo.

Durante el transcurso de la jornada de hoy, se logró extraer del agua el tercer cuerpo, correspondiente a un hombre mayor de edad, tarea que fue realizada por personal del Grupo de Buzos (GRUBU) de la Armada Nacional.

Tristeza en el Club Colón

El adolescente de 14 años fallecido jugaba en el club carolino Colón. Desde la institución emitieron el siguiente comunicado:

“Colón Fútbol Club participa con profundo dolor el fallecimiento de Valentino Rodríguez, jugador de nuestra categoría Sub 14, y de su padre Alejandro Rodríguez. Lamentamos dichas pérdidas y enviamos las condolencias correspondientes, así como un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y allegados. QEPD”. Varios clubes del departamento se sumaron al mensaje de pesar.