Sociedad San Carlos |

Tragedia

Profunda tristeza en San Carlos por la muerte de tres miembros de una familia ahogados en Rocha

La muerte de tres personas ahogadas en la represa India Muerta de Rocha provocó profunda tristeza en San Carlos.

Grupo de Buzos (GRUBU) de la Armada Nacional trabajaron para rescatar a las víctimas en Rocha.

Por Redacción Caras y Caretas

Gran tristeza provocó en la comunidad de San Carlos la muerte de tres miembros de una familia. El trágico hecho se produjo este fin de semana en la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha, donde dos personas mayores y un adolescente de San Carlos perdieron la vida. El hecho ocurrió cuando un adolescente se arrojó al agua en una zona donde el desagote de la laguna se encontraba abierto.

Al intentar auxiliarlo, sus familiares fueron succionados hacia la compuerta debido a la fuerte presión del agua.

Según informó la Armada Nacional, en la jornada del 18 de enero personal de esa fuerza concurrió nuevamente al lugar para brindar apoyo a la Policía Nacional en el marco del operativo. El procedimiento se desarrolló con el empleo de un móvil terrestre y un bote neumático, en coordinación con los demás equipos desplegados en la zona.

Tercera muerte

Con el correr de las horas, las autoridades lograron extraer de las aguas los cuerpos sin vida de Valentino Nicolás Rodríguez Calero, de 14 años, y de su padre, Alejandro Nicolás Rodríguez Cedrés, de 40 años. Restaba localizar el cuerpo de una tercera persona, familiar de las víctimas, que finalmente fue encontrado en la mañana de este domingo.

Durante el transcurso de la jornada de hoy, se logró extraer del agua el tercer cuerpo, correspondiente a un hombre mayor de edad, tarea que fue realizada por personal del Grupo de Buzos (GRUBU) de la Armada Nacional.

Tristeza en el Club Colón

El adolescente de 14 años fallecido jugaba en el club carolino Colón. Desde la institución emitieron el siguiente comunicado:

“Colón Fútbol Club participa con profundo dolor el fallecimiento de Valentino Rodríguez, jugador de nuestra categoría Sub 14, y de su padre Alejandro Rodríguez. Lamentamos dichas pérdidas y enviamos las condolencias correspondientes, así como un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y allegados. QEPD”. Varios clubes del departamento se sumaron al mensaje de pesar.

