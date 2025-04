Caja de Profesionales: la controversia en torno a la salvaguarda y la reforma

La urgente necesidad de una salvaguarda

La realidad es que la CJPPU requiere de manera urgente medidas que garanticen su sostenibilidad. Este fue un tema central en la campaña electoral, y el actual presidente, Orsi, no dudó en mencionarlo durante los debates. Sin embargo, esta preocupación no ha sido igualmente discutida ni priorizada en todos los sectores. Por el contrario, del lado de la coalición en el poder, y especialmente en el Partido Nacional, el tema de la seguridad social y su reforma no ha tenido la relevancia necesaria, a pesar de que cuentan con un importante número de votantes y dirigentes vinculados a la realidad de la caja.