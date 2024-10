Campaña "Blancos con Ojeda": diputado nacionalista denunció a Fossati y al candidato

En ese sentido, para el legislador blanco se "intenta confundir a los votantes" haciendo uso de tanto el término "blancos", así como de la divisa partidaria de la colectividad nacionalista.

"Estas prácticas claramente no contribuyen al mantenimiento de nuestra tan preciada Democracia, así como tampoco aportan a su excelencia, sino que todo lo contrario. Estos artilugios y/o estategmas nos hacen retroceder y perjudican una elección libre y consciente", dice la denuncia.

En diálogo con Caras y Caretas, Radiccioni manifestó que radicó la denuncia en estos momentos al constatar que se paga publicidad para que la campaña figure en las redes sociales.

"Lo que vemos es que detrás hay una maquinación para poner dinero, y la Corte Electoral no ha tomado las medidas, no ha seguido adelante", dijo Radiccioni.

Para el legislador, "hay una clara tendencia": desde los carteles que aparecen con blanco y celeste, "hasta el uso de la cara de Ojeda que parece Oribe en un círculo".

"Aparece la bandera y escudo del Partido Nacional, aparece Aparicio Saravia tapado con la bandera uruguaya, pero se nota en el contorno que es Aparicio detrás", detalla Radiccioni.

Por otro lado, para el diputado blanco hay declaraciones, tanto de Ojeda como de Fossati, que "inducen a error o a hacerse de figuras que claramente no son del Partido Colorado". Ademas, sostiene que no se puede engañar a los votantes porque "el que con ropas ajenas se viste, en la calle lo desviste".

Consultado sobre si una denuncia de este tipo podría perturbar la estabilidad de la coalición a días de la elección nacional, Radiccioni dijo que "reglas claras mantiene amistades".

"Uno tiene que ser firme en las cosas porque juntos sí, pero no entreverados, como decía Wilson. Una cosa es una cosa, y otra cosa es que podamos ir juntos en una coalición, porque tenemos algunos principios en común que son la patria y mejorar ciertas cosas que nos unen, pero no podemos confundir a la gente, venimos de orígenes bien distintos y me parece que es una riqueza cultural que tiene la coalición que no la podemos perder", concluyó Radiccioni.