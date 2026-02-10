Canciller entregó acuerdo Mercosur-Unión Europea al Parlamento

“Este acuerdo adquiere una relevancia particular, no solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo, sino porque reafirma una decisión clara: apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes", puntualizó Orsi.

Unión Europea: destino clave de las exportaciones uruguayas

Tras recibir el documento autenticado, Rodríguez dijo que después de más de 25 años de acumulación política y diplomática se logró llegar a este acuerdo. Ahora comienza la etapa parlamentaria, no solo en Uruguay. En este contexto, reafirmó la importancia del momento. “Estamos hablando del acuerdo más importante del Mercosur con un tercero”, señaló.

La senadora recordó que la UE es la segunda economía del mundo y el tercer destino de exportaciones uruguayas. “Es un acuerdo comercial, pero es también de colaboración, de cooperación y de coordinación”, en el que hay más de 750 millones de personas involucradas, sostuvo.

Números del acuerdo

Según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el acuerdo comercial establece una zona de libre comercio que reúne economías que representan el 20% del producto bruto interno (PIB) mundial. En 2024, el comercio de la UE con Mercosur se ubicó en casi 130.000 millones de dólares, aunque más del 80% del flujo comercial se realizó entre la UE y Brasil.

En conjunto, el bloque europeo se convirtió en la segunda economía mundial y es un socio estratégico para Uruguay. En 2025, las exportaciones nacionales al bloque europeo alcanzaron superaron los 1.800 millones de dólares.

Los principales productos exportados al bloque europeo en los últimos años han sido celulosa y carne bovina. También destacan entre otros las exportaciones de arroz, colza y carinata, madera, soja, lana y tejidos, carne equina y porcina.

Asimismo, la UE ha sido el principal inversor para Uruguay. De acuerdo con el MEF, sus países representaron en 2023 el 42% del stock de Inversión Extranjera Directa (IED). Las inversiones europeas fueron fundamentales para el desarrollo de algunos sectores estratégicos en Uruguay como el agropecuario, forestal, energético o el de servicios globales, detalla el reporte.