Poder Ejecutivo entregó al Parlamento el borrador del acuerdo Mercosur-Unión Europea

"Hemos recibido una serie de mensajes por parte de las autoridades de la Unión Europea y hemos escuchado con atención las opiniones de diferentes altos dignatarios de los países comunitarios, en los cuales aún no nos queda claro cómo va a ser el proceso. Pero si nos queda claro y agradezco por lo que significa este encuentro, la expectativa que genera la ratificación del acuerdo de que nosotros como país debemos avanzar muy rápidamente", manifestó Lubetkin.

A nivel del Mercosur, el ministro detalló que la ratificación oficial requiere que Paraguay, en su calidad de presidente pro tempore del bloque, envíe a cada socio del Mercosur las más de 4.000 páginas autentificadas.

Cosse: "La importancia de continuar apostando al Mercosur"

El mandatario destacó que "este acuerdo adquiere una relevancia particular, no solo porque constituye la asociación comercial integral más grande del mundo, sino porque reafirma una decisión clara: apostar por las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes".

Por su parte, Cosse expresó que cualquier alianza regional necesita de mucho esfuerzo para sostenerla. “Por eso, es importante que, en Uruguay, más allá de las dificultades, haya primado la importancia de continuar apostando al Mercosur”, dijo.

En ese sentido, el canciller remarcó que cuando el Estado de derecho, la democracia republicana y el comercio justo guían la acción política y los acuerdos, estos principios se transforman en desarrollo económico, empleo, bienestar y oportunidades reales. “Este es el sentido profundo de estos años de diplomacia: convertir el consenso político en resultados concretos para nuestra gente”, concluyó