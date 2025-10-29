Lustemberg anunció que Gobierno espera informe de Jutep para decidir sobre Danza

"Con el presidente de la República [Yamandú Orsi], tenemos un informe del doctor Delpiazzo, presentado por Jurídica de nuestro ministerio y otros informes que avalan que no hay incompatibilidad ni inhibición desde el punto de vista constitucional”, agregó.

Esperan por la Jutep

"De lo que estamos clarísimos es que la Jutep es el órgano que tenemos los funcionarios del Estado en el cual se evalúa la transparencia que tienen que tener estos procesos, entonces lo estamos esperando para tomar la mejor decisión en conjunto con el doctor Danza", señaló Lustemberg tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto del Senado.

Sostuvo que Danza “ha mejorado los tiempos de espera y la gestión de una institución que atiende nada más y nada menos que a 1.500.000 usuarios”.

Fuera de ASSE

Para blancos, colorados e independientes Danza no puede seguir al frente de ASSE si mantiene su trabajo en tres mutualistas privadas que a su vez, sostiene la oposición, firman contratos con la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Es por esta razón que exigen la renuncia de Danza en ASSE o que deje las mutualistas para las que trabaja como médico.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, designado como miembro interpelante, aseguró que “desde el primer día se está violando la Constitución” y advirtió que “ya se han vencido todos los plazos”. Para Sotelo, Danza le mintió al Estudio Delpiazzo al ocultar que cumpliría funciones como médico tratante a nivel privado.