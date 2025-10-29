Hacete socio para acceder a este contenido

Paro general parcial

El Pit-Cnt se movilizó por mayor presupuesto para la educación y mejoras salariales

Este miércoles, el Pit-Cnt llevó adelante un paro general parcial en todo el país, con una movilización y un acto en las afueras del Palacio Legislativo.

Pit-Cnt reclamó por mayor presupuesto educativo y mejores salarios.

Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles 29 de octubre, entre las 9 y las 13 horas, el Pit-Cnt llevó adelante un paro general parcial en todo el país, con movilización y acto en las afueras del Palacio Legislativo, aunque algunos sindicatos resolvieron parar por 24 horas y Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) Montevideo por 48 horas.

En el segundo paro general parcial con movilización desde que Yamandú Orsi es presidente, la central sindical propuso la consigna: 'El pueblo primero. Es tiempo de cumplir'.

Más presupuesto para la educación y mejoras salariales

En ese sentido, el tema central del paro de este miércoles fue el proyecto de ley de presupuesto que ahora se discute en el Senado, principalmente en reclamo de mayor asignación presupuestal para la educación y mejores salarios.

La vicepresidenta adjunta del Pit-Cnt, Carolina Spilman, advirtió que el presupuesto "es muy insuficiente en términos de educación. Es insuficiente en atender la emergencia social que estamos atravesando como país en esto de que tenemos un 32% de las infancias pobres y que con el presupuesto que se va a aprobar, si bien entendemos que los énfasis que tiene están en un 40% a la infancia y la adolescencia, en términos económicos no alcanza ni para el arranque”, aseguró la sindicalista.

Spilman indicó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “no debería dormir por las noches cuando hay un 32% de pobreza infantil”.

Respecto a los salarios, la central sindical reclamó mayores avances y más diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de la negociación salarial en los Consejos de Salarios.

La dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) brindó una rueda de prensa en la que aseguró que "las pautas salariales que bajó este Gobierno hace un par de meses no son suficientes. Hay una promesa de campaña que era de atender esa franja más baja de trabajadores y trabajadoras que nosotros entendemos que no se estaría cumpliendo", puntualizó Spilman.

Los trabajadores de “prácticamente todas las ramas de actividad” reclaman que se pueda avanzar “de alguna forma” en las rondas de negociación salarial. “Tenemos un número importante de mesas que no avanza en este sentido”, advirtió Spilman.

