El Pit-Cnt se movilizó por mayor presupuesto para la educación y mejoras salariales

La vicepresidenta adjunta del Pit-Cnt, Carolina Spilman, advirtió que el presupuesto "es muy insuficiente en términos de educación. Es insuficiente en atender la emergencia social que estamos atravesando como país en esto de que tenemos un 32% de las infancias pobres y que con el presupuesto que se va a aprobar, si bien entendemos que los énfasis que tiene están en un 40% a la infancia y la adolescencia, en términos económicos no alcanza ni para el arranque”, aseguró la sindicalista.

DAN_6446 Dante Fernández / FocoUy

Spilman indicó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, “no debería dormir por las noches cuando hay un 32% de pobreza infantil”.

Respecto a los salarios, la central sindical reclamó mayores avances y más diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de la negociación salarial en los Consejos de Salarios.

La dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) brindó una rueda de prensa en la que aseguró que "las pautas salariales que bajó este Gobierno hace un par de meses no son suficientes. Hay una promesa de campaña que era de atender esa franja más baja de trabajadores y trabajadoras que nosotros entendemos que no se estaría cumpliendo", puntualizó Spilman.

Los trabajadores de “prácticamente todas las ramas de actividad” reclaman que se pueda avanzar “de alguna forma” en las rondas de negociación salarial. “Tenemos un número importante de mesas que no avanza en este sentido”, advirtió Spilman.