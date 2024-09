Candidata de Cabildo Abierto se opone a la adopción por parte de parejas homosexuales

Al hablar sobre las propuestas de Cabildo Abierto en materia de Familia, Quintana dio su opinión sobre la adopción por parte de parejas compuestas por personas del mismo género: “Si me preguntás si estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales, no estoy de acuerdo. Yo creo que el primer derecho de los niños es a tener un papá y una mamá”. Esta postura, que calificó de personal, subraya su creencia de que “un derecho es algo que no podemos quitar”.