La Intendencia de Canelones, a través de la Dirección General de Recursos Financieros, ha lanzado una nueva campaña para facilitar a los vecinos el pago y la regularización de la contribución inmobiliaria y otros tributos asociados. Este plan, que aplica a todos los padrones del departamento (urbanos, suburbanos y rurales), ofrece importantes beneficios para quienes busquen ponerse al día.
Refinanciaciones
Canelones lanzó plan de facilidades para el pago de la contribución inmobiliaria
El beneficio puede implicar la suspensión del 100% de multas y recargos con el objetivo de refinanciar las deudas de contribución inmobiliaria en Canelones.