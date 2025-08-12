Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Canelones | Contribución Inmobiliaria | multas

Refinanciaciones

Canelones lanzó plan de facilidades para el pago de la contribución inmobiliaria

El beneficio puede implicar la suspensión del 100% de multas y recargos con el objetivo de refinanciar las deudas de contribución inmobiliaria en Canelones.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Canelones, a través de la Dirección General de Recursos Financieros, ha lanzado una nueva campaña para facilitar a los vecinos el pago y la regularización de la contribución inmobiliaria y otros tributos asociados. Este plan, que aplica a todos los padrones del departamento (urbanos, suburbanos y rurales), ofrece importantes beneficios para quienes busquen ponerse al día.

Según explicó la directora general de Recursos Financieros, Carolina López, la campaña permite financiar la deuda en pesos y en hasta 60 cuotas, con la gran ventaja de suspender el 100% de las multas y los recargos.

López agregó que este plan de facilidades es muy amplio y abarca no solo la contribución inmobiliaria, sino también tributos conexos como el alumbrado, la conservación de calles o la tasa de servicios.

Para acogerse a estos beneficios, los interesados deben agendarse previamente. El trámite se puede realizar en la Intendencia de Canelones o en cualquiera de los 32 municipios del departamento. Para reservar fecha y hora, se puede llamar al 1828 o completar el formulario disponible en la página web de la Intendencia. Las condiciones específicas de financiación se adaptarán a cada caso, dependiendo del valor de aforo del padrón.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar