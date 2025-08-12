Canelones lanzó plan de facilidades para el pago de la contribución inmobiliaria

López agregó que este plan de facilidades es muy amplio y abarca no solo la contribución inmobiliaria, sino también tributos conexos como el alumbrado, la conservación de calles o la tasa de servicios.

Para acogerse a estos beneficios, los interesados deben agendarse previamente. El trámite se puede realizar en la Intendencia de Canelones o en cualquiera de los 32 municipios del departamento. Para reservar fecha y hora, se puede llamar al 1828 o completar el formulario disponible en la página web de la Intendencia. Las condiciones específicas de financiación se adaptarán a cada caso, dependiendo del valor de aforo del padrón.