Seccional 20 del PCU

Partido Comunista de Uruguay realiza homenaje a los 32 internacionalistas cubanos asesinados por EEUU

Oscar Andrade encabezará este miércoles el homenaje a los 32 cubanos de la seguridad presidencial de Nicolás Maduro asesinados por las fuerzas de EEUU.

Por Redacción Caras y Caretas

Este miércoles 21 de enero, a las 18 horas, en el histórico local del Seccional 20, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y la Unión de la Juventud Comunista (UJC) convocan a un homenaje a los 32 internacionalistas cubanos asesinados por militares de Estados Unidos EEUU en la agresión a Venezuela el pasado 3 de enero.

La actividad, convocada con la consigna “Honrar, honra”, concepto planteado por el héroe de la independencia de Cuba y de las luchas por la libertad de América Latina, José Martí, contará con la oratoria del senador y secretario general del PCU, Óscar Andrade y participaciones solidarias.

La convocatoria es abierta a todas y todos para honrar la memoria de los cubanos que solidariamente participaban de la defensa de Venezuela, condenar el imperialismo y expresar la solidaridad con Cuba, amenazada y agredida.

"Honrar la historia es también defender la paz. A 200 años de agresiones imperialistas en nuestra América, levantamos la memoria y la solidaridad", expresa el PCU en su convocatoria.

