Partido Comunista de Uruguay realiza homenaje a los 32 internacionalistas cubanos asesinados por EEUU

Este miércoles 21 de enero, a las 18 horas, en el histórico local del Seccional 20, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y la Unión de la Juventud Comunista (UJC) convocan a un homenaje a los 32 internacionalistas cubanos asesinados por militares de Estados Unidos EEUU en la agresión a Venezuela el pasado 3 de enero.