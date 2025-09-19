Hacete socio para acceder a este contenido

Política Canelones | Carlos Negro |

Reunión Negro-Legnani

Canelones suma 1.200 nuevas cámaras de vigilancia y 300 paradas inteligentes

El intendente canario, Francisco Legnani, señaló que la estrategia conjunta con el Ministerio del Interior impactó en la reducción de delitos.

Canelones suma 1.200 nuevas cámaras de vigilancia y 300 paradas inteligentes.

 Foto: Intendencia de Canelones
Por Redacción Caras y Caretas

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, anunció la incorporación de 1.200 cámaras de videovigilancia y 300 paradas de ómnibus inteligentes al sistema departamental de seguridad. El anuncio se realizó tras una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien visitó por primera vez la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario.

Según información consignada por la comuna canaria, con esta ampliación, el departamento pasará a contar con 3.000 cámaras instaladas por la comuna. Informaron también que las nuevas paradas de transporte, además de contar con pantallas táctiles, dispondrán de botones de pánico para casos de emergencia.

Reducción de delitos

El ministro destacó que el monitoreo de las cámaras de Canelones se integrará al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, lo que permitirá “un control mucho más vasto del departamento”.

Legnani, en tanto, subrayó que la Intendencia continúa destinando recursos a la limpieza y la iluminación de los espacios públicos, así como a la contratación de más de 30 policías eventuales para reforzar el cuidado en distintas zonas.

El jefe comunal valoró positivamente la coordinación con el Ministerio del Interior y señaló que la estrategia conjunta ha tenido impacto en la reducción de delitos. En el último año, dijo, todos los indicadores delictivos mostraron descensos, con especial énfasis en los abigeatos, un problema sensible para las áreas rurales del departamento.

