El intendente de Canelones, Francisco Legnani, anunció la incorporación de 1.200 cámaras de videovigilancia y 300 paradas de ómnibus inteligentes al sistema departamental de seguridad. El anuncio se realizó tras una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien visitó por primera vez la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario.
Reunión Negro-Legnani
Canelones suma 1.200 nuevas cámaras de vigilancia y 300 paradas inteligentes
El intendente canario, Francisco Legnani, señaló que la estrategia conjunta con el Ministerio del Interior impactó en la reducción de delitos.