Cardama exige "indemnización" y el gobierno defiende la rescisión por estafa

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó el reclamo y reconoció que "es lo que corresponde", aunque aclaró que el gobierno evaluará si la inversión realizada se corresponde con el valor del material existente. También admitió que la logística de traslado presenta dificultades y que se analizan alternativas, incluso dentro del territorio español.

"No es algo que podamos traer al hombro", señaló Lazo, quien indicó que aún no hay una definición sobre el procedimiento ni los plazos para la eventual repatriación.

En paralelo, la ministra afirmó que el gobierno continúa trabajando en la adquisición de nuevas patrullas oceánicas, aunque bajo un esquema distinto, negociaciones de “Estado a Estado”, sin intermediarios privados y con asesoramiento técnico de la Armada Nacional. No se detallaron posibles países ni montos.