Delgado sobre propuesta de apertura de empresas públicas: "Nos va a dar garantías"

El presidente del directorio nacionalista agregó además que esta iniciativa permitiría tener un mayor control sobre las empresas públicas. "Al abrir el capital tienen que presentar balances, tiene que ser mucho más estricto y se da menos margen a la discrecionalidad política", subrayó.

Delgado dijo que si el Frente Amplio presentase la inicativa, los blancos estudiarían la propuesta. "Si hay muchas similitudes, creo que es por ahí", sentenció.

"Poder cotizar en bolsa te obliga a una serie de requisitos, que implica todo un procedimiento administrativo y contable que nos va a dar garantías a todos", concluyó.

Heber también apoya la iniciativa

Otro de los dirigentes nacionalistas que aseguró ver con buenos ojos la propuesta fue el exsenador y líder del Herrerismo, Luis Alberto Heber, quien calificó la inicativa como "interesante".

"La propuesta de [Alejandro] Sánchez de permitir que los uruguayos puedan invertir en las empresas públicas me parece interesante", manifestó el lider herrerista en su cuenta de X.

Explicó que dicha medida implicaría quitar a esas empresas del derecho público y pasarlas al privados, y agregó que piensa que los uruguayos que inviertan "puedan tener tener uno de los directores para cuidar la inversión y representar los intereses de los accionistas".

"Interesante idea que hay que afinar para que haya verdadero interés", concluyó.

La propuesta de Sánchez

Dicha propuesta contempla la apertura de paquetes de acciones para que ahorristas puedan poner su dinero en las empresas públicas. Según Alejandro Sánchez, esta iniciativa permitiría que dichas empresas realicen nuevas inversiones y se desarrollen hacia el futuro, evitando que las empresas queden estancadas en antiguos modelos de gestión.

"Yo creo que nosotros tenemos que agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero, el ahorro nacional del Uruguay, ponerlo en las empresas públicas uruguayas para que puedan de alguna manera hacer otras inversiones", afirmó el secretario durante la entrevista con La Diaria Radio.

A modo de ejemplo, Sánchez recordó la gestión realizada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), cuando se habilitó la compra de acciones de determinados parques eólicos de UTE.

"Si yo quiero defender una empresa pública como Antel, tengo que pensar no quedarme con la idea de la vieja Antel, sino cómo la desarrollo hacia adelante", concluyó Sánchez.