Carolina Cosse destacó la importancia de la educación pública para el desarrollo del país

Sostuvo que se habla de que la educación “tiene un problema”, aunque en realidad es el “Uruguay que tiene un problema (…) por eso nos pusimos a pensar en detalle que hubiera pasado en Uruguay, en momento difíciles de su historia no hubiese contado con un sistema de educación pública”.

Para la precandidata “es impensable el Uruguay sin un fuerte sistema de educación pública”, y en ese sentido destacó el papel de la educación pública en el desarrollo del país” y recordó que “siempre ha sido parte de la solución de los problemas”.

Más adelante, hablando del papel de la educación, sostuvo que “los gobiernos lo que le debemos proponer al país es acordar que queremos para el Uruguay”. Se preguntó seguidamente si el país “¿necesita o no necesita profundizar su camino en la ciencia y en la tecnología? En el mundo del trabajo de hoy, y lo que ya está pasando con la inteligencia artificial, ¿necesita o no profundizar ese camino? Yo creo que necesita. ¿Eso se puede hacer sin la educación? No. Como no se puede hacer una política de salud sin tener en cuenta le educación”, subrayó.

Educación en debate

Previamente hizo uso de la palabra la docente Rossana Cortazo, quién destacó que “para el logro de una sociedad más democrática es condición necesaria que los docentes participemos del quehacer educativo. Y esa cuestión se refirma en una participación concebida desde una perspectiva amplia”.

Seguidamente hizo uso de la palabra Emiliano Mandacen, presidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), quién recordó que la educación “tiene un vínculo muy grande con la democracia”, y destacó que esta no es “solo ir a votar cada cinco años y después quédate quietito y no hagas mucho ruido porque yo tengo que gobernar. Esa es la síntesis de este gobierno y en educación no es diferente”.

Destacó que la transformación educativa impulsada por el gobierno no es improvisada sino que es un plan pensado. “Es antidemocrática por verticalista y autoritaria”, sentenció. “Hay que decirlo. Fue inconsulta, fue autoritaria, destrozó todos los colectivos, destrozó al gremio docente en su conjunto”, destacó.

Finalizó destacando que las bases programáticas del Frente Amplio “son antagónicas con la transformación educativa porque estructuran elementos clave para revertir un proceso que es de profundo retroceso democrático”.

Entre otras cosas “establece un presupuesto y da un paso más, que es un desafío, y es que debemos llegar al 6% para la educación, más uno por ciento para investigación”.