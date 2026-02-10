Caso Cardama: para Lazo son horas cruciales y Orsi analiza gatillar la rescisión del contrato

Consultada sobre cuándo se tomará una decisión definitiva respecto al contrato, Lazo aseguró que no sabe si será esta semana y que las resoluciones se tomarán "cuando sea el momento".

Informe de Bureau Veritas

El informe elaborado por Bureau Veritas sobre el estado de avance de la construcción de las patrulleras oceánicas OPV 87 en los Astilleros Cardama, en Vigo, España, advierte sobre desvíos técnicos, observaciones estructurales y eventuales riesgos contractuales.

El reporte, fechado el 16 de enero de 2026, fue realizado tras una inspección en astillero entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025 y analiza el estado del proyecto, la evolución de las construcciones y la coordinación con el contrato.

Según el informe de Bureau Veritas, hasta el momento de la inspección “se han construido y montado en grada 16 bloques, lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque”, cuando de acuerdo al cronograma el avance debía situarse en torno al 70%.

Orsi define rescisión del contrato

Tras la serie de irregularidades en todo el desarrollo de la compra e inicio de la construcción de los dos OPV para la Armada Uruguaya por parte del Astillero Cardama, el gobierno avanzó con la con la rescisión del contrato.

La decisión final la temará el presidente Yamandú Orsi, ya que en el gobierno entienden que los problemas en la construcción de las OPV, más los identificados en las garantías que presentó Mario Cardama para lograr la puesta en marcha del acuerdo, por un total de 82 millones de euros, le dan al Estado las herramientas suficientes para gatillar la rescisión del contrato.