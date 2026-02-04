Finalizada la Feria Judicial mayor, este miércoles, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo una nueva audiencia del caso por el que fue condenado el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. El acto tendrá lugar en el Juzgado Penal a cargo de la doctora Marcela Vargas.
Sigue el baile
Caso Penadés: retoman audiencias y volverán a declarar varias víctimas
La nueva audiencia del caso Penadés tiene como objetivo analizar el pliego de preguntas que se utilizará en una nueva ronda de declaraciones de varias víctimas. ¿Quiénes volverán a declarar?