Caso Penadés: retoman audiencias y volverán a declarar varias víctimas

Viana es quien relató su historia en el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, de Carolina Delisa y Martín Tocar.

Asimismo, está prevista la citación de Jesús María Fernández, solicitada por la Fiscalía en calidad de prueba anticipada.

Las audiencias serán fijadas entre los días 18 y 20 de febrero próximos, según la información recabada por Caras y Caretas.

Una vez más, el caso Penadés vuelve a ocupar la agenda pública y continúan acumulándose testimonios. El exsenador del Partido Nacional permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Florida, a la espera de un juicio que, todo indica, se desarrollará el próximo año.