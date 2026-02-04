Hacete socio para acceder a este contenido

Política Penadés | audiencia | declaraciones

Sigue el baile

Caso Penadés: retoman audiencias y volverán a declarar varias víctimas

La nueva audiencia del caso Penadés tiene como objetivo analizar el pliego de preguntas que se utilizará en una nueva ronda de declaraciones de varias víctimas. ¿Quiénes volverán a declarar?

Gustavo Penadés, exsenador del Partido Nacional.

Por Redacción Caras y Caretas

Finalizada la Feria Judicial mayor, este miércoles, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo una nueva audiencia del caso por el que fue condenado el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. El acto tendrá lugar en el Juzgado Penal a cargo de la doctora Marcela Vargas.

La citación tiene como objetivo analizar el pliego de preguntas que se utilizará en una nueva ronda de declaraciones de varias víctimas.

Nuevas declaraciones

Entre quienes volverán a declarar, según pudo saber en forma reservada Caras y Caretas, lo hará Romina Celeste Pappaso —identificada en el expediente como víctima MID 2—, así como la víctima señalada con la letra H y Javier Viana.

Viana es quien relató su historia en el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder, de Carolina Delisa y Martín Tocar.

Asimismo, está prevista la citación de Jesús María Fernández, solicitada por la Fiscalía en calidad de prueba anticipada.

Las audiencias serán fijadas entre los días 18 y 20 de febrero próximos, según la información recabada por Caras y Caretas.

Una vez más, el caso Penadés vuelve a ocupar la agenda pública y continúan acumulándose testimonios. El exsenador del Partido Nacional permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Florida, a la espera de un juicio que, todo indica, se desarrollará el próximo año.

