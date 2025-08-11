Horas decisivas: directiva de Nacional duda de la continuidad de Peirano

Los errores de Peirano

Después de lo que fue el desastroso partido clásico en el Campeón del Siglo, el técnico tiene gran parte de responsabilidad, pero los jugadores también.

Hubo muchos errores para enfrentar este clásico. Desde la planificación, el once inicial y la conformación del banco de suplentes.

Soprendió que en la lista de convocados no estuviera Bruno Arady ni Christian Ebere, con la velocidad que tienen los dos y sabiendo que Emanuel Gularte venía con poco fútbol y jugador fuera de puesto y se podía explotar las bandas con velocidad. Sin embargo el entrenador decidió dejarlos afuera.,nco de suplentes.

El segundo error lo veníamos manejando desde la semana pasada, cuando se veía que Rómulo Otero iba ser titular y Lucas Villalba volvería al banco de suplentes.

El venezolano no ha demostrado con su rendimiento ser titular. Más allá de jugar fuera de puesto, no rinde, no pesa y tampoco pudo explotar en Nacional la gran pegada con que suapuestamente tiene en la pelota parada.

Dejar a Lucas Villalba en el banco de suplente, pese a que no había tenido fútbol por su lesión, fue un gran error y ponerlo cuando ya se iba perdiendo 2 a 0 para tratar de que generara la reacción del equipo, fue otro error.

Otra equivocación fue sacar a Christial Oliva, que si bien no había hecho un gran partido, dejar solo a Boggio en la contención y poner a Lodeiro y Pereyra juntos, hizo que Peñarol presionara más la salida, se sintió más comodo y de no ser la mala puntería del rival, el resultado pudo ser mucho peor para el tricolor.

Todo este combo se suma al clásico del Intermedio, donde Nacional tampoco hizo un buen partido. Haciendo números, en 210 minutos, (120 del intermedio y 90 del sábado) los tricolores tuvieron apenas 2 situaciones de gol y con el plantel que tiene hace pensar a los dirigentes.

A las 10:30 de la mañana, se reúnen en la Ciudad Deportivo de Los céspedes, se juntan Ricardo Vairo. Flavio Perchman, Sebastián Eguren y Federico Britos para hablar con Pablo Peirano. Habrá que esperar, pero el Cacique Medina y Repetto están en las gateras.