"Casupá se va a concretar" aseguró Orsi, "sólo tenemos que ver cómo amortiguar las consecuencias"

Represa de Casupá

En el marco de su visita a Florida por la reinauguración del Frigorífico, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al proyecto de la represa de Casupá y aseguró que la iniciativa continúa en agenda del gobierno.

Durante su diálogo con la prensa, el mandatario confirmó que el tema fue planteado nuevamente por representantes vinculados al proyecto y señaló que existe voluntad de avanzar mediante el diálogo.

“Es un proyecto que tenemos en mente y lo vamos a instrumentar”, afirmó Orsi al ser consultado sobre la represa de Casupá. El presidente explicó que el gobierno analizará los próximos pasos en conversaciones con los impulsores de la iniciativa.

En ese sentido, remarcó la importancia de discutir el tema con una mirada estratégica sobre los recursos hídricos del país. “Siempre estoy dispuesto al diálogo y a encontrar la mejor solución para el buen uso del agua dulce, que no es poca cosa”, expresó.

El mandatario también indicó que se prevé una instancia de reunión el Alcalde de Casupá, quien le entregó una nota.

“Quedamos que él iba a ir con su gente a conversar allá a la Torre”, explicó Orsi.