Cervini denunció falta de información clave en la decisión de frenar Neptuno

“Nos pareció raro que ese informe del IMFIA no fuera nombrado en la comisión de Ambiente por la delegación que concurrió”, expresó Cervini, señalando además que uno de los técnicos que omitió esa información había participado en el proceso de habilitación del proyecto. Según dijo, esa omisión generó más dudas que certezas y refuerza la necesidad de la interpelación.

Sobre el artículo 47

Otro de los ejes de su disertación fue el debate constitucional en torno al artículo 47. Cervini rechazó que el proyecto implicara una privatización y, por ende, fuera inconstitucional. “El manejo de la planta siempre iba a estar a cargo de OSE, el abastecimiento y la distribución del agua también. Cumplía con los parámetros establecidos en la Constitución”, señaló. Para fundamentar, recordó ejemplos de participación privada en el saneamiento de Montevideo y Canelones, durante gobiernos del Frente Amplio, que nunca fueron objetados en esos términos.

“Si en aquel entonces no era inconstitucional, tampoco lo es ahora”, argumentó el diputado, reafirmando que el proyecto Neptuno cumplía con las condiciones técnicas y legales para ser ejecutado.