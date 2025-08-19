La Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, acompañado por el directorio de OSE, para brindar explicaciones sobre la suspensión del Proyecto Neptuno y la decisión de avanzar en su lugar con el Proyecto Casupá. La sesión, que comenzó a las 10 de la mañana, se desarrolla en régimen de interpelación a solicitud del Partido Colorado, cuyo miembro interpelante, el diputado Walter Cervini, centró su exposición en cuestionar las razones que llevaron a descartar la obra en Arazatí.
Interpelación a Ortuño
Cervini denunció falta de información clave en la decisión de frenar Neptuno
El diputado colorado Walter Cervini, miembro interpelante, aseguró que el Proyecto Neptuno "es posible, realizable y ya contaba con la habilitación ambiental”.