Política Cervini | Proyecto Neptuno | artículo 47

Interpelación a Ortuño

Cervini denunció falta de información clave en la decisión de frenar Neptuno

El diputado colorado Walter Cervini, miembro interpelante, aseguró que el Proyecto Neptuno "es posible, realizable y ya contaba con la habilitación ambiental”.

Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, acompañado por el directorio de OSE, para brindar explicaciones sobre la suspensión del Proyecto Neptuno y la decisión de avanzar en su lugar con el Proyecto Casupá. La sesión, que comenzó a las 10 de la mañana, se desarrolla en régimen de interpelación a solicitud del Partido Colorado, cuyo miembro interpelante, el diputado Walter Cervini, centró su exposición en cuestionar las razones que llevaron a descartar la obra en Arazatí.

Omisión de información

El legislador sostuvo que Neptuno “ya contaba con la habilitación ambiental” y que había superado todas las instancias de control correspondientes. Afirmó que se trataba de una obra lista para ejecutarse, que podía estar operativa en 36 meses y que “es una opción posible y realizable”.

Cervini destacó que el proceso de habilitación fue riguroso y respondió a diversas críticas técnicas, especialmente en torno a la salinidad y la presencia de cianobacterias. Recordó que los estudios del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de 2024, que habían señalado problemas de salinidad en Arazatí, fueron contemplados en la habilitación. Sin embargo, denunció que no se presentó un informe posterior de 2025 que mejoraba las proyecciones de esos mismos eventos.

“Nos pareció raro que ese informe del IMFIA no fuera nombrado en la comisión de Ambiente por la delegación que concurrió”, expresó Cervini, señalando además que uno de los técnicos que omitió esa información había participado en el proceso de habilitación del proyecto. Según dijo, esa omisión generó más dudas que certezas y refuerza la necesidad de la interpelación.

Sobre el artículo 47

Otro de los ejes de su disertación fue el debate constitucional en torno al artículo 47. Cervini rechazó que el proyecto implicara una privatización y, por ende, fuera inconstitucional. “El manejo de la planta siempre iba a estar a cargo de OSE, el abastecimiento y la distribución del agua también. Cumplía con los parámetros establecidos en la Constitución”, señaló. Para fundamentar, recordó ejemplos de participación privada en el saneamiento de Montevideo y Canelones, durante gobiernos del Frente Amplio, que nunca fueron objetados en esos términos.

“Si en aquel entonces no era inconstitucional, tampoco lo es ahora”, argumentó el diputado, reafirmando que el proyecto Neptuno cumplía con las condiciones técnicas y legales para ser ejecutado.

