Cervini planteó 47 preguntas a Ortuño sobre la suspensión del proyecto Neptuno

1. El proyecto Casupá que según ustedes dejaron pronto en 2019 para ejecutar, ¿era un proyecto integral como Arazatí o era solamente un reservorio de agua?

2. ¿Qué cuestionamientos hace usted al estudio de evaluación ambiental del 25 de noviembre de 2024, que emitió la DINACEA con respecto al proyecto Arazatí?

3. De existir estos cuestionamientos, ¿está plasmada su discusión en algún documento?

4. ¿El Ministro entiende que no es importante contar con una segunda fuente de suministro de agua para potabilizar?

5. En la evaluación de costos presentada en la Comisión de Ambiente, se menciona 70 millones adicionales al costo del proyecto Arazatí, ¿nos puede detallar como se compone esa cifra? ¿A qué corresponde y qué estudios y presupuestos lo respaldan?

6. El gobierno anuncia un ahorro con la nueva obra en los presupuestos presentados del nuevo proyecto: 6a) ¿se incluye la solución a la localidad de San José?

6b) De ser afirmativo, ¿cuál es el importe y cómo se presupuestó? 6c) De no haberlo considerado, ¿qué solución se está pensando para estas localidades y cuál sería su costo y tiempo de ejecución?

7. ¿Como se mantiene vigente el objeto de la licitación, cuando a razón de las consultas realizadas por particulares (ejemplo 2/6/23), se contestó contundentemente que implica captar agua bruta desde el Río de la Plata en la zona del puerto de Arazatí?

8. ¿Como se mantiene vigente el objeto de la licitación, cuando a razón de las consultas realizadas por particulares (ejemplo 26/4/23) se contestó contundentemente que implica proveer servicios de ruta sobre la traza de la aductora del departamento de San José?

9. ¿Existe evaluación de contingencia ante reclamo económico de alguna empresa que no se presentó debido al objeto referido en la licitación y sus consultas?

10.¿Se estudió la eventual situación de recursos administrativos, acciones de amparo, suspensión del acto y proceso principal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por parte de interesados al modificar el objeto del contrato?

11. En el caso de qu el tribunal de cuentas observe que las modificaciones en la obra implican la modificación del objeto, ¿las autoridades reiterarían el gasto?

12. En el período de negociación de 90 días entre OSE, el gobierno y el Consorcio, ¿las objeciones formuladas al proyecto Arazatí fueron refutadas por el Consorcio?

13.¿Hubo o no presentación de documentación escrita por parte del Consorcio? En caso afirmativo, ¿ante quién fue presentada la misma y si pasó o no a conocimiento del área técnica de O.S.E.?

14.Se tuvo conocimiento o no del informe realizado del IMFIA (13/6/25) y su incidencia en las objeciones correspondientes?

15.Con respecto a la nueva reserva en Solis Chico, se examinó la racionalidad de multiplicar instalaciones de reserva y producción para niveles tan pequeños que traerán aparejados incrementos en los costos de operación y mantenimiento?

16.Se han realizado estudios económicos de otras alternativas para atender la zona Este de la Costa de Oro? ¿De dónde surge que esta sea la solución óptima y de menores costos operativos y de mantenimiento?

17.En la comparecencia a la Comisión de Ambiente del pasado 4/8/25, el presidente de O.S.E. encargó a la Gerenta de abastecimiento de agua Ing. Margarita Pintos para que comente en detalle los problemas de manera técnica que se identificaron en el proyecto Neptuno, siendo la ingeniera Pintos quien convalidó con su firma la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto Arazatí, la propuesta de adjudicación del Consorcio de la licitación pública y sobre las cuales recayó la resolución de adjudicación de la obra. 17a)¿Puede usted explicar el cambio de posición de la citada técnica?

17b)¿Puede explicar la no mención en la comparecencia a Comisión, del informe final del IMFIA de junio/25 en la cual ella era la contraparte de O.S.E.?

18.¿El gobierno usó como justificación de la suspensión de Arazatí una consultoría encargada y financiada por el B.I.D., cuyo propósito era la creación de un Protocolo de Sequía?

19.En la página del Ministerio de Ambiente se publicó un resumen del mencionado Protocolo de Sequía financiado por el B.I.D.,¿Quién realizó dicho resumen?

20.¿La consultora contratada por el B.I.D. avala dicho resumen?

21.¿El BID avala dicho resumen?

22.¿La nueva planta proyectada, en qué lugar específico de Aguas Corrientes se emplazaría?

23.Esta previsto que no sea en zona inundable? Y que medidas de seguridad fueron previstas?

24.¿El Emplazamiento de la nueva planta tiene previsto la realización de nuevas instalaciones eléctricas? ¿Está previsto la realización de alguna línea alternativa de respaldo para el suministro de energía en dichas plantas?

25.¿Está previsto el tratamiento de los nuevos lodos de la planta? ¿Qué obras e inversiones están previstas?

26.¿La toma de agua de la nueva planta dónde estará ubicada?

27.¿En qué etapa de articulación se encuentra el Ministerio con la Intendencia de Canelones, con respecto a la obra de la nueva planta en Aguas Corrientes?

28.¿Cuál será el sistema operativo de la nueva planta y cómo se integrará con la planta existente?

29.Con respecto a la consultoría realizada por CAF, ¿existen informes técnicos de O.S.E. avalando la estimación realizada?

30.¿Se tienen expectativas o estudios favorables desde el punto de vista de la evaluación ambiental, y los pasivos que se pueden generar incluyendo la tala de 426 hectáreas de monte nativo y una estimación razonable de los costos de remoción, tratamiento y disposición de todos los residuos que implica tal proyecto?

31.¿Se evaluó por parte del Ministerio, la incidencia de la tala de monte nativo en el cumplimiento de las metas comprometidas en el Bono Soberano asociado a indicadores ambientales?

32.El cumplimiento o no de los compromisos internacionales asumidos, ¿se evaluaron con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Existe algún documento al respecto?

33.¿Existe monte nativo en las áreas a expropiar en el entorno del embalse a realizarse en el Solis Chico? Si es así, ¿cuántas hectáreas son?

34.Existen experiencias reconocidas en Uruguay para restauración de áreas de monte nativo? De ser así, qué documentos registran dicha restauración? ¿Se ha estimado el costo por hectárea de monte nativo a recuperar?

35.Con respecto al área protegida, cuál es el estado del proceso de planificación? Quésuperficie y qué zonas abaracaría? ¿Qué tipo de medida de protección se aplicarán?

36.¿Podría mencionar los objetivos del área protegida dado que no son los prioritarios en términos de biodiversidad ya que los valores más importantes se perderían en inundación?

37.Dado que la experiencia demuestra que el diseño y negociación con privados para la instalación de un área protegida suele llevar años, y aún así luego de establecida suelen llevarse juicios que llevan otros tantos años, ¿cuánto tiempo estima usted que llevará el proceso de conformación de área protegida?

38.¿Se han comenzado las instancias de participación de la sociedad civil e involucrados en la proyectada área protegida?

39.¿Cuál es el monto previsto de compensación por hectárea en las expropiaciones para la obra de Casupá? ¿Cuántas son las hectáreas totales a expropiar?

40.¿Está evaluado si los 16 tambos que propone el gobierno instalar en María Dolores generan impacto con sus afluentes finalmente en el Santa Lucía?

41.¿El Ministerio evaluó habilitar una toma de agua del Santa Lucía para abastecer el riego anunciado en María Dolores?

42.¿Cómo impacta el nuevo proyecto de Casupá en los planes de mejora de cuenca que lleva adelante el ministerio y las intendencias respectivas en Santa Lucía?

43.¿Existe análisis de riesgo de desastre por contaminación potencial del Río Santa Lucía y que planes de contingencia existen para gestionar esos riesgos?

44.¿Qué alternativa de respuesta tiene prevista el Ministerio ante un evento excepcional en el Río Santa Lucía o en Aguas Corrientes, mientras dura la obra de Casupá y su posterior llenado?

45.¿Cuánto estima que demora el análisis del estudio de impacto ambiental para la nueva obra de Casupá?

46.¿Cuánto estima que demora el proceso de licitación y adjudicación para la nueva obra de Casupá?

47.¿Nos puede explicar cuáles son las razones que justifican los cambios en la acreditación de experiencia en la pre-calificación de empresas constructoras en el llamado de Expresión de interés 2/2025 para la construcción de la nueva presa Casupá?