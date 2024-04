Ache, aludida por los comentarios del senador nacionalista, utilizó sus redes sociales para responder a Heber y solicitarle un pedido de disculpas.

“La liviandad con que el Ex Ministro Luis Heber suelta esta falta de respeto me recuerda el dicho: Lo que Juan dice de Pedro…Estoy casada hace 17 años, elijo todos los días una vida en familia, no necesito ni me mando chats atrevidos con nadie” le contestó Carolina Ache a Heber. Y remató su publicación diciendo que aguardaba “el pedido de disculpas”.