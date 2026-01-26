Negro concurrirá el Parlamento este próximo miércoles

El Ministro del Interior, Carlos Negro, concurrirá a la Comisión General del Parlamento este miércoles para informar sobre el estado de la seguridad pública, la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan de seguridad, y eventuales iniciativas legislativas del Ejecutivo en materia de política criminal.
Si bien ya estaba previsto que Negro concurriera al Parlamento, la ida del jerarca de gobierno a Comisión General se da en el marco de dos hechos: el accidente automovilístico que protagonizó el ministro el pasado jueves y la presentación este lunes de las cifras de delitos y denuncias registradas durante 2025 por parte del ministerio del Interior.
En relación a estas últimas, el director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, subrayó que de los 15 indicadores que se analizan, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Solo violencia doméstica y abigeato aumentaron.
En total, durante el año 2025 se registraron un total de 287.078 delitos, 4,7% menos que en el 2024. En cuanto a las denuncias en general, Sanjurjo señaló que en 2025 hubo aproximadamente 14.000 menos que en 2024.
Homicidios
Según los datos preliminares del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 369 homicidios (10,3 por cada 100 mil habitantes del país). Disminuyeron 3,4% (13 homicidios menos) con respecto a 2024 (382).
La cartera de seguridad también registró una baja de 17,4% en los asesinatos de menores de edad. Fueron 19 en 2025, 4 menos que en 2024 (23).
Femicidios
La tasa de femicidios también bajó en 2025, año en el que se registraron 18. En 2024, 22 mujeres fueron las mujeres asesinadas por violencia basada en género.
Desde 2013, la de 2025 (igual que la registrada en 2014) es la cifra más baja de este tipo de delitos.
En tanto, la tasa de delitos sexuales bajó de 91,7 a 87; el año pasado hubo 3.124 denuncias de este tipo de delitos.
Otros delitos
A su vez, el relevamiento de AECA del Ministerio del Interior indica que las denuncias por rapiña bajaron de 17.490 (2024) a 15.656 (2025); los hurtos de 109.413 a 100.337; las estafas y fraudes informáticos de 31.435 a 26.181.
Por otra parte, los abigeatos subieron de 867 a 970 y las denuncias por violencia doméstica también aumentaron, de 43.027 en 2024 a 43.445 en 2025.