Fuerte apoyo del MPP a Caggiani tras medidas de seguridad en escuelas

Además del respaldo a las medidas de seguridad, los legisladores también valoraron la disposición del presidente de la ANEP a abrir un proceso de análisis y diálogo sobre la Formación Docente, un tema que atraviesa dificultades desde hace varios años.

Desmantelamiento total

El diputado Gustavo Guerrero, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes y exdocente de Formación Docente, recordó que los problemas en la matrícula “no son nuevos” y se arrastran desde gestiones anteriores. Criticó el “desmantelamiento total” de la estructura académica durante el período pasado y la imposición de planes sin consulta.

Guerrero mencionó que la matrícula del profesorado cayó un 30% entre 2021 y 2024, pasando de unos 20.000 a 14.000 estudiantes, y que existen más de 600 grupos con menos de cinco alumnos, lo que refleja la fragmentación de la oferta.

El legislador valoró el trabajo del actual Consejo de Formación en Educación (CFE) por su esfuerzo para enfrentar un déficit de unos 450 millones de pesos y reconstruir la institucionalidad del sistema. “Se están eliminando prácticas autoritarias en la elección de horas, promoviendo llamados abiertos y revisando los planes y programas”, explicó.

Tanto Guerrero como Mazzini coincidieron en que el camino debe ser el diálogo con los docentes, sindicatos y direcciones para alcanzar soluciones sostenibles.

“Defendemos el derecho a la educación, la lucha sindical y el diálogo. Con trabajo conjunto, esta situación podrá resolverse”, afirmó Guerrero, reafirmando el compromiso del MPP con el fortalecimiento de la educación pública y el respaldo político a la gestión de Caggiani.