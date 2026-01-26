Colorados resolvieron convocar al Parlamento a las autoridades de INAU

"No están las autoridades del INAU. Están todas de vacaciones. Está a cargo la doctora Gómez del INAU. Yo creo que es algo muy preocupante y exhorto que se reintegren, porque hay muchos problemas en el INAU. Para trabajarlos directamente por quienes tienen la responsabilidad número uno porque son el gobierno", dijo Silva.

"Aquí hubo una afectación que nos enteramos del entorno de 180, 190 encargaturas directas en el INAU, desde que comenzó la gestión hasta ahora. Sin mayores criterios, sin transparencia, de por qué se cambiaba uno, se ponía otro. Directores departamentales, encargados de establecimientos. Y las consecuencias pueden estar a la vista. Queremos saber qué es lo que ha pasado con eso", aseveró el senador colorado.

INAU respondió por el tema de las licencias

Desde el INAU emitieron un comunicado respondiendo a algunas de las acusaciones realizadas por el legislador colorado.

"El vicepresidente, Mauricio Fuentes, quien estaba a cargo hasta el momento, tuvo que tomar unos días por motivos personales. Ante esta situación, la Presidenta, Claudia Romero, y la Directora General, Andrea Venosa, levantaron su licencia reglamentaria que había sido solicitada con anticipación, para hacerse cargo de las necesidades de la institución. Por estos mismos motivos, Romero también canceló un viaje a Suiza previsto para los próximos días, en el que debía participar en representación del gobierno, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por otra parte, la directora designada por la oposición, Carina Gómez, se encuentra en funciones desde su reintegro tras su licencia y fue notificada oportunamente de esta modificación", dice el comunicado.