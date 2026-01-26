Hacete socio para acceder a este contenido

Política autoridades | colorados | INAU

Preocupación

Colorados resolvieron convocar al Parlamento a las autoridades de INAU

El Partido Colorado convocará a la Comisión Permanente del Parlamento a las autoridades del INAU por algunas situaciones de menores al cuidado del instituto.

Autoridades del INAU serán convocadas al Parlamento. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió convocar a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por situaciones registradas de varios menores al cuidado del organismo. El senador Robert Silva calificó como "muy grave" lo que está pasando en el organismo.

El anuncio surgió tras una reunión de este lunes en la que estuvo Carina Gómez, representante por el Partido Colorado en el directorio de INAU.

Las preocupaciones de los colorados

"Hoy nos debe llamar el trabajo por la infancia y por la adolescencia efectivamente y poner la mano donde hay que ponerla para esclarecer los hechos muy preocupantes que afectan a los menores y a los adolescentes vulnerando sus derechos", dijo Silva en rueda de prensa.

"No están las autoridades del INAU. Están todas de vacaciones. Está a cargo la doctora Gómez del INAU. Yo creo que es algo muy preocupante y exhorto que se reintegren, porque hay muchos problemas en el INAU. Para trabajarlos directamente por quienes tienen la responsabilidad número uno porque son el gobierno", dijo Silva.

"Aquí hubo una afectación que nos enteramos del entorno de 180, 190 encargaturas directas en el INAU, desde que comenzó la gestión hasta ahora. Sin mayores criterios, sin transparencia, de por qué se cambiaba uno, se ponía otro. Directores departamentales, encargados de establecimientos. Y las consecuencias pueden estar a la vista. Queremos saber qué es lo que ha pasado con eso", aseveró el senador colorado.

INAU respondió por el tema de las licencias

Desde el INAU emitieron un comunicado respondiendo a algunas de las acusaciones realizadas por el legislador colorado.

"El vicepresidente, Mauricio Fuentes, quien estaba a cargo hasta el momento, tuvo que tomar unos días por motivos personales. Ante esta situación, la Presidenta, Claudia Romero, y la Directora General, Andrea Venosa, levantaron su licencia reglamentaria que había sido solicitada con anticipación, para hacerse cargo de las necesidades de la institución. Por estos mismos motivos, Romero también canceló un viaje a Suiza previsto para los próximos días, en el que debía participar en representación del gobierno, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por otra parte, la directora designada por la oposición, Carina Gómez, se encuentra en funciones desde su reintegro tras su licencia y fue notificada oportunamente de esta modificación", dice el comunicado.

Temas

Dejá tu comentario

