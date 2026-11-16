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Política infancias | pobreza infantil | Parlamento

"Patrimonio nacional"

Inicia Semana de las Infancias: debate sobre pobreza infantil, niños en el Parlamento y juego

El conversatorio "Pistas para comprender la pobreza infantil", que se realiza este lunes en el Parlamento, abre una agenda de actividades que incluirá un encuentro entre niñas, niños y adolescentes y legisladores, además de tres jornadas abiertas en Plaza Independencia.

Inicia Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias.

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La pobreza infantil será el eje temático de un conversatorio que reunirá este lunes a especialistas, organizaciones sociales y legisladores, en el Palacio Legislativo, y que abre a una agenda de actividades en el marco de la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias que se extenderá hasta el viernes 20. Bajo el lema "Infancias y adolescencias, patrimonio nacional. ¡Tus derechos cuentan, tu voz también!", esta iniciativa propone generar espacios para que sus voces sean escuchadas por quienes participan en la toma de decisiones.

El encuentro de este lunes, denominado "Pistas para comprender la pobreza infantil: las características de los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo", comenzará a las 18:30 en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo. Es organizado por la Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAS), el Observatorio de Infancia y Adolescencia del Uruguay (OIA) y el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), y será coordinado por el senador Daniel Borbonet.

Según informó el Parlamento, la actividad tendrá dos mesas de intercambio. La primera será de carácter técnico y contará con las exposiciones de Paula Baleato y Fernando Olivera, por PIAS, y de Soledad Iglesias y Carlos Grau Pérez, por OIA-CINVE. Los comentarios estarán a cargo de Ximena Baráibar.

La segunda mesa tendrá un perfil político y estará integrada por los senadores coordinadores de las bancadas del Senado: Óscar Andrade, por el Frente Amplio; Graciela Bianchi, por el Partido Nacional, y María Eugenia Roselló, secretaria de la Cámara de Senadores, por el Partido Colorado. La apertura corresponderá a representantes de la Comisión Bicameral de la Protección para las Infancias y Adolescencias.

La actividad es abierta a todo público y tendrá ingreso por la puerta de la avenida General Flores. También será transmitida en vivo a través del canal de YouTube Parlamento del Uruguay.

Niños y niñas al Parlamento

Otra de las actividades tendrá lugar el miércoles 18, también en el Palacio Legislativo. Entre las 10:00 y las 11:15, la antesala de la Cámara de Representantes recibirá un intercambio entre niñas, niños y adolescentes y representantes parlamentarios. La instancia es organizada por la Cámara de Representantes y PIAS.

La programación continuará el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 en Plaza Independencia, con tres jornadas de actividades abiertas al público que promueven "un gran espacio de encuentro desde, para y con niñas, niños y adolescentes, para compartir experiencias, participar, jugar, crear, mostrar producciones y dialogar sobre los temas que les importan".

La organización está a cargo de PIAS junto a Presidencia de la República, el Parlamento Nacional, MIDES, MEC, Ministerio del Interior, MSP, INAU, ANEP, Udelar, INDDHH, UNICEF y UNFPA, entre otras instituciones y organismos públicos.

La semana culminará el 20 de noviembre, fecha en que se conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este año, además, se cumple un año desde que Uruguay estableció el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, mediante la Ley 20.432, aprobada en noviembre de 2025 a partir de un proyecto impulsado por PIAS en el Parlamento.

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