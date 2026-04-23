Golpe de aire polar: El domingo se desploma la temperatura y el viento azota la costa

Condiciones generales: Cielo mayormente despejado a algo nuboso en el norte.

Temperaturas: Mínimas entre 12°C y 15°C; máximas que rondarán los 21°C en Montevideo y el sur, mientras que en el litoral norte (Artigas, Salto) podrían alcanzar los 23°C o 24°C .

Vientos: Inicialmente del sur, rotando al este-sureste, con intensidad leve a moderada.

Recomendación: Aprovechar la mejora para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigo durante la mañana.

Viernes 24 de abril: Aumento de la nubosidad en el norte

El sistema de alta presión se desplazará hacia el Atlántico, permitiendo el ingreso de humedad desde el noreste. Windguru anticipa un aumento en la nubosidad hacia la tarde, especialmente en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.

Condiciones generales: Nubosidad variable. No se esperan lluvias significativas durante la jornada, aunque el cielo lucirá de gris a parcialmente nublado .

Temperaturas: Sin grandes variaciones. Mínimas de 14°C a 16°C; máximas de 20°C a 22°C en gran parte del país.

Vientos: Del este y noreste, con velocidades de entre 15 y 25 km/h, generando una sensación térmica agradable.

Fin de semana (Sábado 25 y Domingo 26): Contraste térmico y alerta por viento

El fin de semana presentará un marcado contraste. Si bien el sábado se mantendrá templado, se espera el avance de un frente frío poco activo en precipitaciones, pero sí intenso en el desplazamiento de vientos y descenso de temperatura.