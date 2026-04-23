Golpe de aire polar: El domingo se desploma la temperatura y el viento azota la costa

Ante la proximidad de un fin de semana largo y el inicio de la última semana de abril, Caras y Caretas presenta el pronóstico del tiempo actualizado para el territorio uruguayo. El informe integra datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en conjunto con análisis de los reconocidos portales especializados Metsul y Windguru. Ingresa aire frío que cambiará el panorama actual.
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Caras y Caretas Diario
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Golpe de aire polar: el tiempo se desploma
A continuación, el detalle del estado del tiempo para los próximos días:
Luego de las lluvias registradas en días anteriores, el jueves marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. Según los modelos de Metsul, una masa de aire seco comienza a ganar terreno en el sur del país, despejando el cielo progresivamente.
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Condiciones generales: Cielo mayormente despejado a algo nuboso en el norte.
Temperaturas: Mínimas entre 12°C y 15°C; máximas que rondarán los 21°C en Montevideo y el sur, mientras que en el litoral norte (Artigas, Salto) podrían alcanzar los 23°C o 24°C .
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Vientos: Inicialmente del sur, rotando al este-sureste, con intensidad leve a moderada.
Recomendación: Aprovechar la mejora para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigo durante la mañana.
Viernes 24 de abril: Aumento de la nubosidad en el norte
El sistema de alta presión se desplazará hacia el Atlántico, permitiendo el ingreso de humedad desde el noreste. Windguru anticipa un aumento en la nubosidad hacia la tarde, especialmente en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.
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Condiciones generales: Nubosidad variable. No se esperan lluvias significativas durante la jornada, aunque el cielo lucirá de gris a parcialmente nublado .
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Temperaturas: Sin grandes variaciones. Mínimas de 14°C a 16°C; máximas de 20°C a 22°C en gran parte del país.
Vientos: Del este y noreste, con velocidades de entre 15 y 25 km/h, generando una sensación térmica agradable.
Fin de semana (Sábado 25 y Domingo 26): Contraste térmico y alerta por viento
El fin de semana presentará un marcado contraste. Si bien el sábado se mantendrá templado, se espera el avance de un frente frío poco activo en precipitaciones, pero sí intenso en el desplazamiento de vientos y descenso de temperatura.
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Sábado 25: La jornada iniciará con nieblas matinales en zonas de bajos (solicitamos precaución al conducir). El cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lloviznas aisladas en el este del país . Las temperaturas serán agradables durante el día.
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Domingo 26: Ingresa aire frío. Según los mapas de Metsul, la masa de aire post-frontal hará sentir su efecto. Las temperaturas descenderán notablemente durante la noche del domingo.
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Punto de atención: Se espera viento intenso del sur/sureste, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en la costa atlántica (Rocha, Maldonado, Canarias y Montevideo).
Pronóstico extremo: La madrugada del lunes 27 podría registrar marcas térmicas cercanas a los 7°C en el sur y 4°C en el norte, con posible formación de heladas agrometeorológicas en Artigas y Tacuarembó
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