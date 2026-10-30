Esperan en Florida a más de 40.000 personas para la visita del papa León XIV

En conferencia de prensa, consignada por el portal Florida Noticias, Enciso destacó que todo lo que se ha hecho en la ciudad queda como activo una vez se vaya el Papa.

Trabajo para la visita

Maite Otegui de comunicaciones de la visita Papal, elogió el trabajo mancomunado. "Ha sido impresionante, somos un solo equipo, queremos recibir al Papa con la altura que se merece y que la experiencia de los fieles sea super óptima”, expresó.

Por su parte, el director de administración de la intendencia, Ignacio Costa, detalló puntos a tener en cuenta, especialmente vinculados al ingreso a la ciudad y la zona de exclusión. Toda la información se encuentra detallada en miportal.florida.gub.uy.

Indicó que se esperan unas 40.000 personas, motivó por el cual se debe ordenar la ciudad. Por ese motivo se definió una gran zona de peatonalización establecida por el cuadrante comprendido por las calles Figueredo y Calleros, Larrobla y Juan I. Cardozo. La zona de exclusión comienza a las 0:00 horas del domingo 8.

Aclaró que los comerciantes podrán funcionar algunos de manera normal y otros con restricciones.

El ingreso a la ciudad será por la calle Andrés Arocena (Ex calle 60) y puente Pintado. Los ómnibus estacionan en la Rambla. Del viernes al domingo habrá feria de artesanos en el Prado Piedra Alta.

Enciso aclara

Está prohibido prender un medio tanque en la vereda en la zona de exclusión.

Enciso agregó que se apela al sentido común, “una cosa es vender unas medallitas o agua por la ventana y otra es prender un medio tanque con fuego y humo”. Además, destacó que desde el punto de vista económico será favorable la llegada del Papa a la ciudad.

“Estoy contento porque hay público para todo, el mercado regula, va a venir gente al camping y va a venir gente de Brasil de gran poder adquisitivo y van a pagar 400 dólares por persona un balcón”, enfatizó.