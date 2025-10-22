Compra de las OPV: un proceso largo, dudoso y frustrado

Tan seguro estaba el gobierno de coalición de las virtudes del contrato que a fines de 2024, en una conferencia de prensa, el ministro de Defensa sucesor de García, el también blanco Armando Castaingdebat, aseguró que la construcción de las dos patrullas estaba en su “etapa final”.

Sobre la posibilidad de que el Frente Amplio no avance en la compra dijo, tras aclarar que no es “abogado”, que en el caso de que el gobierno de Yamandú Orsi no siguiera con el proyecto podría resultar en “un lindo juicio para el país”.

Dudoso proceso

Pero, ¿cómo se llegó a este contrato? Atrás de ello hay una larga historia que comienza el 1 de noviembre de 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando la Armada Nacional solicita cotización por patrulleras oceánicas (OPV).

Poco más de un año después, en diciembre de 2021, el presidente Lacalle Pou y el ministro García anuncian el inicio del proceso de compra de dos OPV nuevas y/o usadas.

Ese mismo mes el MDN entrega en distintas embajadas los pliegos de condiciones para la compra de OPV nuevas y/o usadas.

En marzo de 2022, cinco empresas empresas entregan ofertas. Tres quedan válidas: Damen, Kership y CSTC.

En mayo el MDN da vista a las empresas de la actuación de la comisión técnica y la comisión asesora de adjudicación, en la cual deja de manifiesto que la única oferta que cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos excluyentes es la de la empresa China CSTC, siendo también la más económica. Esta empresa obtuvo 96 puntos en 100 posibles.

Presiones y Cardama

Y llegan entonces presiones, en particular de Estados Unidos que no veía con buenos ojos un negocio militar con empresas chinas.

Tras una serie de gestiones y aplazamientos, desiste de la oferta china y presta atención a la posibilidad de adquirir buquea noruegos de segunda mano. Operación que tampoco prospera.

Finalmente, e, MDN se decantó por Cardama, una empresa constructora de barcos pesqueros sin experiencia en buques militares y de gran porte como son las OPV. El proceso fue cuestionado desde el Frente Amplio, y finalmente concluye con el pase a la Justicia de los antecedentes.