Con el apoyo del oficialismo la oposición convoca al Parlamento al Mides y al INAU

El fallecimiento de un niño y dos adolescentes bajo la tutela del Estado en pocos días, llevó a que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) concurran al Parlamento en febrero, en régimen de comisión general. Así se votó por unanimidad este miércoles en la Comisión Permanente, por iniciativa de legisladores blancos y colorados. Según consta en la moción aprobada, la oposición consultará sobre los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, así como las acciones desarrolladas en este tema”; sobre la provisión de cargos dentro del INAU y los “cambios llevados adelante en encargaturas de distinta naturaleza”; sobre la formación y contratación de equipos técnicos; sobre la situación actual de los CAIF; y sobre las previsiones y acciones proyectadas vinculadas a la primera infancia.