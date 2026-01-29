Con el apoyo del oficialismo la oposición convoca al Parlamento al Mides y al INAU

El fallecimiento de un niño y dos adolescentes bajo la tutela del Estado en pocos días, llevó a que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) concurran al Parlamento en febrero, en régimen de comisión general. Así se votó por unanimidad este miércoles en la Comisión Permanente, por iniciativa de legisladores blancos y colorados. Según consta en la moción aprobada, la oposición consultará sobre los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, así como las acciones desarrolladas en este tema”; sobre la provisión de cargos dentro del INAU y los “cambios llevados adelante en encargaturas de distinta naturaleza”; sobre la formación y contratación de equipos técnicos; sobre la situación actual de los CAIF; y sobre las previsiones y acciones proyectadas vinculadas a la primera infancia.
En una rueda de prensa, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian sostuvo que en el INAU hay un “desgobierno” y reclamó conocer “las responsabilidades” por los fallecimientos de menores a cargo de esa institución.
El oficialismo acompañó
Los legisladores frenteamplistas Bettiana Díaz y Federico Preve, en sendas ruedas de prensa, destacaron que el oficialismo acompañó la convocatoria porque le parece “pertinente”. Díaz afirmó que la situación del INAU “es crítica desde hace mucho tiempo” y tiene que ver con “un problema estructural en las instituciones” del sistema de protección, del sistema carcelario y del sistema de salud mental. “Tenemos que revisar justamente esos modelos”, remarcó. Dijo que hay “desgracias que realmente a veces no se pueden prever”, pero también consideró que “muchas de las muertes que se dan bajo la tutela del Estado son perfectamente evitables”.
Preve señaló que en el INAU hay “situaciones complejas” y que “hay un problema” con las salidas no autorizadas. Apuntó que les “consta” que las autoridades “están trabajando y tienen planificación” para atender las distintas situaciones, pero afirmó que “obviamente hay algo que falla en el sistema de protección”. Indicó que los cambios que implementará el actual gobierno “obviamente no dan resultado de inmediato”, pero esperan que efectivamente exista “un cambio en un problema estructural, que viene ya desde hace varias gestiones”.