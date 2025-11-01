Con el código: intendente Nicolás Olivera dijo que el gobierno de Lacalle Pou fue "medio pelo"

Olivera arremetió y se fue

Olivera dijo eso y luego se retiró, ya que tenía un compromiso en Paysandú sobre las 17 horas, por lo que no pudo quedarse a escuchar las devoluciones de sus compañeros, varios de los cuales no compartieron esta afirmación. El senador Luis Alberto Heber y el diputado Jorge Larrañaga Vidal intervinieron para negar la valoración de Olivera.

Antes de comenzar con la reunión — a la que asistieron el presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, el exsenador Luis Alberto Heber, dirigentes como el diputado Jorge Larrañaga Vidal y Santiago Gutiérrez, y los intendentes Emiliano Soravilla (Artigas), Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Carlos Albisu (Salto), además de Olivera— el sanducero también se refirió a que era "una pena que los que piden que haya autocrítica" no estuvieran presentes.

El tercero encuentro de este proceso será este 1° de noviembre y corresponderá a la regional noreste. Este se realizará en Lavalleja y abarca, además, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Florida.

Los últimos dos encuentros serán en el sur. El sábado 8 se focalizarán en Canelones y Montevideo, y el sábado 15 en Maldonado y Rocha.