Con el código: intendente Nicolás Olivera dijo que el gobierno de Lacalle Pou fue "medio pelo"

La derrota electoral de 2024 pegó duro en el Partido Nacional y por estos días sus principales dirigentes analizan los motivos del resultado que permitió al Frente Amplio volver al gobierno.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los blancos, están abocados a la realización del anunciado y postergado proceso de autocrítica. Hace unos días en El club Hípico de Salto, uno de los cinco puntos del territorio que los nacionalistas eligieron para intercambiar sobre las razones de la derrota electoral el pasado 24 de noviembre, sucedió un hecho que sorprendió a muchos de los presentes.
El que protagonizó el episodio en cuestión fue el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El intendente sanducero y hoy referente del sector D Centro aseguró que el período de Luis Lacalle Pou tuvo tres grandes características. En sus palabras: "Un buen presidente, con una mejor imagen y con un gobierno medio pelo", según publica este sábado El País.
Olivera arremetió y se fue
Olivera dijo eso y luego se retiró, ya que tenía un compromiso en Paysandú sobre las 17 horas, por lo que no pudo quedarse a escuchar las devoluciones de sus compañeros, varios de los cuales no compartieron esta afirmación. El senador Luis Alberto Heber y el diputado Jorge Larrañaga Vidal intervinieron para negar la valoración de Olivera.
Antes de comenzar con la reunión — a la que asistieron el presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado, el exsenador Luis Alberto Heber, dirigentes como el diputado Jorge Larrañaga Vidal y Santiago Gutiérrez, y los intendentes Emiliano Soravilla (Artigas), Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Carlos Albisu (Salto), además de Olivera— el sanducero también se refirió a que era "una pena que los que piden que haya autocrítica" no estuvieran presentes.
El tercero encuentro de este proceso será este 1° de noviembre y corresponderá a la regional noreste. Este se realizará en Lavalleja y abarca, además, Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Florida.
Los últimos dos encuentros serán en el sur. El sábado 8 se focalizarán en Canelones y Montevideo, y el sábado 15 en Maldonado y Rocha.