Conexión Ganadera: hija de Pablo Carrasco citó a dios y a satanás y dijo que Fundación Sophía no lavó dinero

Según publicó el diario El País, que accedió a los audios de la audiencia, el fiscal le consultó: “¿Es una característica suya no hacer muchas preguntas?”. “Se ve que sí”, contestó ella.

Fundación Sophía

Marcela Carrasco negó que en Fundación Sophia se “lavara” dinero y dijo que renunció para no perjudicar al proyecto.

“Creo que Satanás fue tejiendo una forma de pegarle a una obra que era de Dios. Si yo me movía de ahí, Fundación Sophía está impecable. Le pueden caer 47 inspecciones de cualquier cosa que no van a encontrar nada porque hizo todo bien (...) No creo que la fundación ni merezca ni tenga que destinar recursos a esto porque sé los niños con los que trabaja, conozco sus caras, dónde viven, lo que pasan y no es justo”, dijo.

Vínculos de Conexión Ganadera

Cuando se le consultó concretamente por qué no le había pedido explicaciones a su padre, Pablo Carrasco, sobre la siutuación de Conexión Ganadera relató que sus hermanos le habían hecho la misma pregunta, pero que ella aplicaba siempre la parábola del “buen samaritano”.

Marcela Carrasco, trabajaba para la Fundación Sophía y participó de Conexión Ganadera en “proyectos puntuales”. Según declaró, fue contratada para llevar adelante dos proyectos de robotización. Uno se concretó y el otro quedó trunco.

Mensaje de Pablo Carrasco

En la oportunidad también declaró Agustina Basso, la hija de Gustavo Basso, quien señaló que fue Pablo Carrasco quien le informó del desfasaje de la empresa en una reunión que se llevó adelante seguido al velorio de su padre, quien se suicidó el 28 de noviembre de 2024. Agustina aseguró que en esa reunión se le habló de un desfasaje de 60 y 100 millones de dólares y que en reuniones subsiguientes Carrasco le aclaró que el pasivo era de 220 millones.

Declaró además que “las reuniones eran un poco un delirio, y eran unas muy difíciles. Teníamos a Pablo, que había días que estaba lúcido, digamos, y otros días que no estaba lúcido, y que no se podía... Y Ana (Iewdiukow) también, algunos días como muy exaltada”, indicó.